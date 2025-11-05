Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Φανταστική» η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Για μια «φανταστική συνάντηση» έκανε λόγο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μετά το πέρας της σημερινής της συζήτησης με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ και ο Έλληνας πρωθυπουργός συναντήθηκαν το πρωί της Τετάρτης, 5/11, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν τη δυναμική των άριστων ελληνοαμερικανικών σχέσεων, οι οποίες, όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, βρίσκονται «σε ιστορικά υψηλά», με προοπτική περαιτέρω εμβάθυνσης σε ενέργεια, επενδύσεις, ασφάλεια και περιφερειακή συνεργασία.

Μετά το πέρας της συνάντησης με τον Έλληνα πρωθυπουργό, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έκανε μία ανάρτηση στο Χ, όπου εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και σημείωσε ότι οι ΗΠΑ, υπό την ηγεσία Τραμπ, επικεντρώνονται «στην οικοδόμηση συμμαχιών που ενισχύουν την ασφάλειά μας, διευρύνουν τις ευκαιρίες και προωθούν την ευημερία».

Η ανάρτηση της νέας Αμερικανίδας πρέσβειρας

«Είχα μια φανταστική πρώτη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, η Αμερική επικεντρώνονται στην οικοδόμηση συμμαχιών που ενισχύουν την ασφάλειά μας, διευρύνουν τις ευκαιρίες και προωθούν την ευημερία.

»Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ηγείται με θάρρος και αυτοπεποίθηση και αποτελεί ζωτικό εταίρο σε αυτή την προσπάθεια. Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας», έγραψε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην ανάρτησή της, δημοσιεύοντας σειρά φωτογραφιών από τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

I had a fantastic first meeting with @PrimeMinisterGR Kyriakos Mitsotakis today. Under @POTUS's leadership, America is focused on results – building alliances that strengthen our security, expand opportunity, and promote prosperity. Greece is a country that leads with courage… pic.twitter.com/olig87pgkK November 5, 2025

