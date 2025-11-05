search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 16:22
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2025 15:46

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Φανταστική» η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

05.11.2025 15:46
guilfoyle-mitsotakis

Για μια «φανταστική συνάντηση» έκανε λόγο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μετά το πέρας της σημερινής της συζήτησης με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη

Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ και ο Έλληνας πρωθυπουργός συναντήθηκαν το πρωί της Τετάρτης, 5/11, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν τη δυναμική των άριστων ελληνοαμερικανικών σχέσεων, οι οποίες, όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, βρίσκονται «σε ιστορικά υψηλά», με προοπτική περαιτέρω εμβάθυνσης σε ενέργεια, επενδύσεις, ασφάλεια και περιφερειακή συνεργασία.

Μετά το πέρας της συνάντησης με τον Έλληνα πρωθυπουργό, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έκανε μία ανάρτηση στο Χ, όπου εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και σημείωσε ότι οι ΗΠΑ, υπό την ηγεσία Τραμπ, επικεντρώνονται «στην οικοδόμηση συμμαχιών που ενισχύουν την ασφάλειά μας, διευρύνουν τις ευκαιρίες και προωθούν την ευημερία».

Η ανάρτηση της νέας Αμερικανίδας πρέσβειρας

«Είχα μια φανταστική πρώτη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, η Αμερική επικεντρώνονται στην οικοδόμηση συμμαχιών που ενισχύουν την ασφάλειά μας, διευρύνουν τις ευκαιρίες και προωθούν την ευημερία. 

»Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ηγείται με θάρρος και αυτοπεποίθηση και αποτελεί ζωτικό εταίρο σε αυτή την προσπάθεια. Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας», έγραψε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην ανάρτησή της, δημοσιεύοντας σειρά φωτογραφιών από τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Διαβάστε επίσης:

ΣΥΡΙΖΑ: Τέσσερις τροπολογίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Πρώτη προδημοσίευση από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα: «Έγραψα την “Ιθάκη” ως ανάγκη της μαρτυρίας και όχι δικαίωσης»

Άγριος καβγάς Άδωνι – αντιπολίτευσης για τα ΕΛΤΑ στη Βουλή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mati_katarraktis_new
ΥΓΕΙΑ

Υπερμετρωπία: Πώς επηρεάζει την όραση;

unnamed
BUSINESS

Κρίστιαν Χατζημηνάς (E.ΕΝ.Ε): «Χρειάζεται επιθετική πολιτική για την αύξηση του ΑΕΠ και της παραγωγικότητας – Απαραίτητη η χρήση ενός συνόλου οριακών φόρων»

els_orchistra
ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής: Πρόσκληση σε ακρόαση για τη Διαπολιτισμική Ορχήστρα

vroxi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Σε αυτές τις περιοχές αναμένονται σήμερα μεγάλα ύψη βροχοπτώσεων – Η ανάρτηση Κολυδά

Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Παραδέχτηκε ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις χθεσινές εκλογές – Το shutdown «σημαντικός παράγοντας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

lamine-yamal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λαμίν Γιαμάλ χώρισε ... αλλά παντρεύεται ο πατέρας του

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 16:22
mati_katarraktis_new
ΥΓΕΙΑ

Υπερμετρωπία: Πώς επηρεάζει την όραση;

unnamed
BUSINESS

Κρίστιαν Χατζημηνάς (E.ΕΝ.Ε): «Χρειάζεται επιθετική πολιτική για την αύξηση του ΑΕΠ και της παραγωγικότητας – Απαραίτητη η χρήση ενός συνόλου οριακών φόρων»

els_orchistra
ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής: Πρόσκληση σε ακρόαση για τη Διαπολιτισμική Ορχήστρα

1 / 3