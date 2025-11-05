Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκιλφόιλ: «Εξαιρετική δυναμική έχουν οι σχέσεις Ελλάδας με ΗΠΑ» – «Θα πάμε σε νέα ύψη τη στρατηγική συνεργασία μας» (Photos/Video)

Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη δυναμική των άριστων ελληνοαμερικανικών σχέσεων, οι οποίες, όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, βρίσκονται «σε ιστορικά υψηλά», με προοπτική περαιτέρω εμβάθυνσης σε ενέργεια, επενδύσεις, ασφάλεια και περιφερειακή συνεργασία.

Νωρίτερα η κυρία Γκιλφόιλ έφτασε ακριβώς στις 10:00 για την προγραμματισμένη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη.

Εν τω μεταξύ, την παράσταση έκλεψε και ο σκύλος Πίνατ, ο οποίος και υποδέχθηκε την Αμερικανίδα πρέσβη στην είσοδο του πρωθυπουργικού μεγάρου.

Ο κ. Μητσοτάκης στον σύντομο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες, ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και κρίσιμο κόμβο για τη διαφοροποίηση πηγών ενέργειας, ενώ έκανε ειδική μνεία στην προσέλκυση αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών στην χώρα μας.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο πρωθυπουργός, «είμαστε πολύ ευτυχείς που σας βλέπουμε και έρχεστε σε μία εποχή που οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε ιστορικά υψηλά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τις βελτιώσουμε περαιτέρω.

Υπάρχει μία ευρεία ατζέντα θεμάτων, την ώρα που η Ελλάδα είναι πυλώνας περιφερειακής σταθερότητα και σύμμαχος των ΗΠΑ».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, με φόντο την έναρξη της 6ης Σύμπραξης για Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) στην Αθήνα, και στο ενεργειακό σκέλος και στις αμερικανικές επενδύσεις:

«Η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, μια στρατηγική υποδομή για τη χώρα μας και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, υπάρχει ένα ευρύ πεδίο συνεργασίας για την προσέλκυση περισσότερων αμερικανικών επενδύσεων, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας, καθώς και για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των κοινωνιών μας.

Του χρόνου θα γιορτάσετε τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και είναι μια σημαντική στιγμή για τα κοινά μας ιδανικά».

Από την πλευρά της, η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ μίλησε με θέρμη για την Ελλάδα και τη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας την ιστορική συγκυρία και τον ρόλο της Αθήνας ως γενέτειρας της Δημοκρατίας:

«Είναι τιμή και προνόμιο να βρίσκομαι στη χώρα σας, στην Αθήνα, τη γενέτειρα της Δημοκρατίας. Το επόμενο έτος θα γιορτάσουμε τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και έχουν σχεδιαστεί σημαντικές και ιστορικές πρωτοβουλίες.

Το σχήμα 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) αποτελεί δείγμα αυτής της στρατηγικής συνεργασίας».

Η Αμερικανίδα πρέσβης σημείωσε ακόμη την ευρεία αμερικανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στην Αθήνα για τη Σύνοδο, τονίζοντας το βάθος της σχέσης:

«Όλοι οι υπουργοί βρίσκονται εδώ και είμαστε ενθουσιασμένοι για την πρόοδο στην πολιτική και οικονομική συνεργασία, στο εμπόριο, στην ανάπτυξη και στην ασφάλεια.

Προχωρούμε με ταχύ ρυθμό ώστε οι σχέσεις μας να φτάσουν σε νέα ύψη, με επίκεντρο την οικονομική πρόοδο, τη μείωση της ανεργίας, την εθνική ασφάλεια, την κυριαρχία και την προστασία των συνόρων».