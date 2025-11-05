search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 12:17
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2025 11:20

Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκιλφόιλ: «Εξαιρετική δυναμική έχουν οι σχέσεις Ελλάδας με ΗΠΑ» – «Θα πάμε σε νέα ύψη τη στρατηγική συνεργασία μας» (Photos/Video)

05.11.2025 11:20
6719069-1

Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη δυναμική των άριστων ελληνοαμερικανικών σχέσεων, οι οποίες, όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, βρίσκονται «σε ιστορικά υψηλά», με προοπτική περαιτέρω εμβάθυνσης σε ενέργεια, επενδύσεις, ασφάλεια και περιφερειακή συνεργασία.

Νωρίτερα η κυρία Γκιλφόιλ έφτασε ακριβώς στις 10:00 για την προγραμματισμένη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη.

Εν τω μεταξύ, την παράσταση έκλεψε και ο σκύλος Πίνατ, ο οποίος και υποδέχθηκε την Αμερικανίδα πρέσβη στην είσοδο του πρωθυπουργικού μεγάρου.

Ο κ. Μητσοτάκης στον σύντομο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες, ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και κρίσιμο κόμβο για τη διαφοροποίηση πηγών ενέργειας, ενώ έκανε ειδική μνεία στην προσέλκυση αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών στην χώρα μας.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο πρωθυπουργός, «είμαστε πολύ ευτυχείς που σας βλέπουμε και έρχεστε σε μία εποχή που οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε ιστορικά υψηλά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τις βελτιώσουμε περαιτέρω.

Υπάρχει μία ευρεία ατζέντα θεμάτων, την ώρα που η Ελλάδα είναι πυλώνας περιφερειακής σταθερότητα και σύμμαχος των ΗΠΑ».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, με φόντο την έναρξη της 6ης Σύμπραξης για Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) στην Αθήνα, και στο ενεργειακό σκέλος και στις αμερικανικές επενδύσεις:

«Η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, μια στρατηγική υποδομή για τη χώρα μας και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, υπάρχει ένα ευρύ πεδίο συνεργασίας για την προσέλκυση περισσότερων αμερικανικών επενδύσεων, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας, καθώς και για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των κοινωνιών μας.

Του χρόνου θα γιορτάσετε τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και είναι μια σημαντική στιγμή για τα κοινά μας ιδανικά».

Από την πλευρά της, η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ μίλησε με θέρμη για την Ελλάδα και τη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας την ιστορική συγκυρία και τον ρόλο της Αθήνας ως γενέτειρας της Δημοκρατίας:

«Είναι τιμή και προνόμιο να βρίσκομαι στη χώρα σας, στην Αθήνα, τη γενέτειρα της Δημοκρατίας. Το επόμενο έτος θα γιορτάσουμε τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και έχουν σχεδιαστεί σημαντικές και ιστορικές πρωτοβουλίες. 

Το σχήμα 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) αποτελεί δείγμα αυτής της στρατηγικής συνεργασίας».

Η Αμερικανίδα πρέσβης σημείωσε ακόμη την ευρεία αμερικανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στην Αθήνα για τη Σύνοδο, τονίζοντας το βάθος της σχέσης:

«Όλοι οι υπουργοί βρίσκονται εδώ και είμαστε ενθουσιασμένοι για την πρόοδο στην πολιτική και οικονομική συνεργασία, στο εμπόριο, στην ανάπτυξη και στην ασφάλεια.

Προχωρούμε με ταχύ ρυθμό ώστε οι σχέσεις μας να φτάσουν σε νέα ύψη, με επίκεντρο την οικονομική πρόοδο, τη μείωση της ανεργίας, την εθνική ασφάλεια, την κυριαρχία και την προστασία των συνόρων».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

xatzidakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Nέες… γκρίνιες Χατζηδάκη για τα ΕΛΤΑ: Μη με ανακατεύετε

trapezes
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής ανά Ταμείο – Πότε θα εμφανιστούν τα χρήματα στα ΑΤΜ

agion oros new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Άγιον Όρος ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας – Οι φωτογραφίες από την Αθωνική Πολιτεία

insulin_new_123
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΦ: Ποια είναι τα 4 σκευάσματα ινσουλίνης που αποσύρονται έως το τέλος του 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

lamine-yamal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λαμίν Γιαμάλ χώρισε ... αλλά παντρεύεται ο πατέρας του

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 12:17
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

xatzidakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Nέες… γκρίνιες Χατζηδάκη για τα ΕΛΤΑ: Μη με ανακατεύετε

trapezes
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής ανά Ταμείο – Πότε θα εμφανιστούν τα χρήματα στα ΑΤΜ

1 / 3