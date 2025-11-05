ΣΥΡΙΖΑ: Τέσσερις τροπολογίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας 

Τέσσερις τροπολογίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας κατέθεσε στη βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για τα μέτρα που εντάσσονται στο πρόγραμμα για μια «Προοδευτική Ελλάδα», το οποίο παρουσίασε στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Σωκράτης Φάμελλος.

Για την Κουμουνδούρου η υιοθέτηση των μέτρων καθίσταται επιτακτική ανάγκη προκειμένου να μπει φρένο στην ακρίβεια, την αισχροκέρδεια και την ασυδοσία των ολιγοπωλίων, αλλά και τις ανάγκες ανάπτυξης των μικρών επιχειρήσεων, τις οποίες η κυβέρνηση Μητσοτάκη αγνοεί προκλητικά.

Τα μέτρα αφορούν: 1) Μείωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης, 2) προσωρινό μηδενισμό του Φ.Π.Α. σε είδη βασικής ανάγκης και μόνιμη μείωση συντελεστών Φ.Π.Α. στα μέσα επίπεδα της Ε.Ε. – Μόνιμη μείωση συντελεστών στο σύνολο των νησιών που προβλέπονται στις εξαιρετικές περιπτώσεις της Οδηγίας 2022/542, 3) απαλλαγή Φ.Π.Α. στις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών ως 30.000 ευρώ και 4) κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων, των ατομικών επιχειρήσεων.

Στις τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προβλέπεται:

1) Προσωρινός μηδενισμός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε είδη βασικής ανάγκης και μόνιμη μείωση συντελεστών Φ.Π.Α. στα μέσα επίπεδα της Ε.Ε. – Μόνιμη μείωση συντελεστών στο σύνολο των νησιών που προβλέπονται στις εξαιρετικές περιπτώσεις της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2022/542.*

Συγκεκριμένα προτείνεται:

● Ο προσωρινός μηδενισμός του Φ.Π.Α. σε τρόφιμα και βασικά αγαθά από 1/12/2025 έως και 31/5/2026.

● Η μόνιμη μείωση του βασικού συντελεστή Φ.Π.Α. κατά 3 μονάδες, του μειωμένου συντελεστή κατά 2 μονάδες και του υπερμειωμένου κατά μία μονάδα

● Η μόνιμη μείωση του Φ.Π.Α. κατά 30% στα νησιά των Νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και στα νησιά της Θάσου, των Βόρειων Σποράδων, της Σαμοθράκης και της Σκύρου. Κατά πλήρη εφαρμογή του άρθρου 1 της Οδηγία (Ε.Ε.) 2022/542 που τροποποιεί το άρθρο 104 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

2) Μείωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης.*

Με τις νέες τιμές των συντελεστών επιτυγχάνονται οι κάτωθι ποσοστιαίες μειώσεις σε σχέση με τον τρέχοντα φόρο:

● Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κατά 92,5% στο πετρέλαιο θέρμανσης: Από τα 280€ ανά 1.000 λίτρα σε 21€ ανά 1.000 λίτρα του ελάχιστου επιτρεπτού.

● Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κατά 48,7% στην αμόλυβδη βενζίνη: Από 700€ ανά 1.000 λίτρα σε 359€ ανά 1.000 λίτρα.

● Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 25% στο πετρέλαιο κίνησης: Από 440€ ανά 1.000 λίτρα σε 330€ ανά 1.000 λίτρα.

● Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 38% στην βενζίνη με μόλυβδο: Από 681€ ανά 1.000 λίτρα σε 421€ ανά 1.000 λίτρα.

3)Απαλλαγή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών ως 30.000, σύμφωνα με το πνεύμα της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2020/285 του Συμβουλίου, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των μικρών επιχειρήσεων*

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων, τις ανάγκες ανάπτυξης των οποίων η κυβέρνηση Μητσοτάκη φανερά αγνοεί, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει την τροποποίηση του Κώδικα Φ.Π.Α., ούτως ώστε να απαλλάσσονται της υποβολής δήλωσης και καταβολής του Φ.Π.Α. οι επιχειρήσεις που σημειώνουν ετήσιο κύκλο εργασιών πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών έως 30.000 ευρώ.

4) Κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων, των ατομικών επιχειρήσεων.

Η σκοπιμότητα αυτής της ρύθμισης δικαιολογείται, όπως σημειώνεται, από λόγους τήρησης των συνταγματικών αρχών της ισότητας των πολιτών ενώπιον των δημόσιων βαρών και της αναλογικότητας (άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος). Την κατάργηση της εν λόγω ρύθμισης, επικαλούμενοι την αντισυνταγματικότητά της, έχει υποστηρίξει με προσφυγή τους ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης το σύνολο σχεδόν των φορέων και εκπροσώπων των πληττόμενων επαγγελματικών ομάδων. Η διαρκής ψηφιοποίηση της οικονομίας αλλά και της φορολογικής διοίκησης, ακυρώνει το επιχείρημα περί μόνο τρόπου καταπολέμησης της φοροδιαφυγής άρα και την ανάγκη διατήρησης του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης.

Διαβάστε επίσης:

Πρώτη προδημοσίευση από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα: «Έγραψα την “Ιθάκη” ως ανάγκη της μαρτυρίας και όχι δικαίωσης»

Άγριος καβγάς Άδωνι – αντιπολίτευσης για τα ΕΛΤΑ στη Βουλή

Τρικυμία με Καραχάλιο για το δήθεν Κύμα της Καρυστιανού: Μπλέχτηκε και έμπλεξε τους πάντες ο άλλοτε σύμβουλος της ΝΔ – Ο Πλακιάς «ξαναχτύπησε»