Άγριος καβγάς Άδωνι – αντιπολίτευσης για τα ΕΛΤΑ στη Βουλή

Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης πυροδότησε στη Βουλή το λουκέτο στα ΕΛΤΑ με τον Άδωνι Γεωργιάδη να καταγγέλλει τα κόμματα για υποκρισία και το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για επιτελικό μπάχαλο.

«Αυτό που κάνετε είναι να οδηγείτε τα ΕΛΤΑ στην ευθανασία» τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης από το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζοντας ότι το 2023 γαλάζια στελέχη διαβεβαίωναν ότι δεν θα κλείσει κανένα κατάστημα. «Τι είναι χειρότερο να μην υπάρχει σχέδιο και “πάμε και όπου βγει;” ή να υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο που ευνοεί ιδιωτικά συμφέροντα»; αναρωτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Χρήστος Γιαννούλης.

Στα πυρά της αντιπολίτευσης απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστηρίζοντας ότι τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ πρέπει να κλείσουν, εφόσον είναι ζημιογόνα και πως όποιος λέει ότι δεν χρειάζονται αναδιάρθρωση για να γίνουν ανταγωνιστικά είναι πολιτικός απατεώνας. «Το θέμα είναι ποια θα παραμείνουν ανοιχτά και υπό ποιες προϋποθέσεις, ο κ Σκλήκας έκανε λάθος που δεν ενημέρωσε και καλώς παραιτήθηκε. Προκάλεσε δημόσια φασαρία και ζημιά στην κυβέρνηση» είπε ο υπουργός Υγείας ,κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ ότι έκλεισε 70 καταστήματα και δεν «άνοιξε μύτη» είπε ο υπουργός Υγείας, ενώ κι ο Μακάριος Λαζαρίδης από ΝΔ έστρεψε τα πυρά του προς το ΠΑΣΟΚ.

«Βάλατε τα ΕΛΤΑ στο υπερταμείο και τώρα μας κάνετε κριτική; Καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν στην συγκυβέρνηση Σαμαρά- Βενιζέλου το 2013 που κλείνανε περιφερειακά καταστήματα;» διερωτήθηξκε με τον Παύλο Χρηστίδη να απαντά ότι στη ΝΔ ψάχνουν να βρουν τον φταίχτη αλλά η Ελλάδα μένει πίσω.

Ο κ. Λαζαρίδης σχολίασε δε, πως ήταν σε γνώση το κλείσιμο των υποκαταστημάτων, αλλά όχι ο ακριβής αριθμός και το χρονοδιάγραμμα. Έκανε λόγο για οριζόντιο λάθος και επικοινωνιακά προβλήματα της προηγούμενης διοίκησης.

«Έχετε συστημένο κύριοι της συμπολίτευσης”… το δυστύχημα είναι ότι δε σας το φέρνει ο ταχυδρόμος, αλλά ο ελληνικός λαός που βάναυσα προσβάλλατε με το λουκέτο στα ΕΛΤΑ», ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός με τον Άδωνι Γεωργιάδη να του καταλογίζει λαϊκισμό. «Θα περίμενε κανείς ένα δεξιότερο κόμμα της ΝΔ να ασκεί με σοβαρότητα αντιπολίτευση αλλά η Νίκη κάθε φορά ανακυκλώνει ότι λαϊκίστικο και αριστερίστικο υπάρχει», είπε.

