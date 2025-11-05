ΣΥΡΙΖΑ: Αίτημα Φάμελλου για άμεση συνεδρίαση των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής για τα 204 «λουκέτα» στα ΕΛΤΑ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, είχε σήμερα (5/11) ο Σωκράτης Φάμελλος.
Όπως σημειώνουν πηγές της Κουμοουνδούρου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέφρασε την απαίτηση να οριστεί άμεσα συνεδρίαση των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής για το κρίσιμο θέμα του κλεισίματος 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.
Αντίστοιχο αίτημα απέστειλε χθες η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ σήμερα ο Σωκράτης Φάμελλος θα απευθυνθεί και με επίσημο έγγραφο αίτημα στον πρόεδρο της Βουλής.
«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία καθυστέρησης, ειδικά μετά και τις πρόσφατες αποκαλύψεις, για να ενημερώσει η κυβέρνηση τη Βουλή και τους πολίτες για ένα τόσο σοβαρό θέμα που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων σε όλη την κοινωνία», τονίζουν οι εν λόγω πηγές.
