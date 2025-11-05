search
05.11.2025 13:41

ΣΥΡΙΖΑ: Αίτημα Φάμελλου για άμεση συνεδρίαση των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής για τα 204 «λουκέτα» στα ΕΛΤΑ

05.11.2025 13:41
famellos_2509_1920-1080_new

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, είχε σήμερα (5/11) ο Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως σημειώνουν πηγές της Κουμοουνδούρου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέφρασε την απαίτηση να οριστεί άμεσα συνεδρίαση των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής για το κρίσιμο θέμα του κλεισίματος 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Αντίστοιχο αίτημα απέστειλε χθες η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ σήμερα ο Σωκράτης Φάμελλος θα απευθυνθεί και με επίσημο έγγραφο αίτημα στον πρόεδρο της Βουλής.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία καθυστέρησης, ειδικά μετά και τις πρόσφατες αποκαλύψεις, για να ενημερώσει η κυβέρνηση τη Βουλή και τους πολίτες για ένα τόσο σοβαρό θέμα που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων σε όλη την κοινωνία», τονίζουν οι εν λόγω πηγές.

1 / 3