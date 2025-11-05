Ζόχραν Μαμντάνι: Πανηγυρισμοί από Φάμελλο και Χαρίτση για τη νίκη του «σοσιαλιστή» δημάρχου

Σε πανηγυρικούς τόνους είναι τα μηνύματα του Σωκράτη Φάμελλου και του Αλέξη Χαρίτση για τη νίκη του Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με ανάρτησή του, «καλωσόρισε» τη νίκη Μαμντάνι, σχολιάζοντας πως πρόκειται για ένα «ελπιδοφόρο αποτέλεσμα που ξεπερνά τα όρια των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Ο νέος δημοκράτης σοσιαλιστής δήμαρχος της Νέας Υόρκης τάχθηκε υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης και νίκησε τον τραμπισμό», αναφέρει ο Σωκράτης Φάμελλος και τονίζει πως η νίκη αυτή απέδειξε ότι υπάρχει εναλλακτική προοδευτική πρόταση που μπορεί να δώσει λύσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση Φάμελλου:

Οι προτάσεις του για τη στέγη, τις συγκοινωνίες, την κοινωνική πολιτική και την ακρίβεια αποτελούν τον πυρήνα μία προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης. Για αυτό συσπείρωσαν και έδωσαν ελπίδα στους πολίτες.

Μαζί με μια σειρά θετικών αποτελεσμάτων σε άλλες πόλεις και περιφέρειες των ΗΠΑ, δίνουν ένα μήνυμα, ότι οι προοδευτικές πολιτικές μπορούν να αντιμετωπίσουν την ολιγαρχία και τον αυταρχισμό.

Μήνυμα ότι υπάρχει πολιτική πρόταση που μπορεί να δώσει λύσεις και προοπτική αλληλεγγύης και δικαιοσύνης.

Και αυτή η προοπτική δημιουργεί σοβαρές ευθύνες και υποχρεώσεις σε όλο τον δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο».

Χαρίτσης: Η νίκη του αποδεικνύει ότι η Αριστερά μπορεί

Από την πλευρά του, και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης χαιρετίζει τη νίκη Μαμντάνι, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως είναι «ιστορική μέρα» και «μέρα χαράς» καθώς αποδεικνύεται ότι «η Αριστερά μπορεί».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ένα φάντασμα πλανάται.

Η θριαμβική νίκη του Ζόραν Μαμντάνι αποδεικνύει ότι η Αριστερά μπορεί. Μπορεί να αλλάζει τον κόσμο. Σήμερα είναι ιστορική μέρα, είναι μέρα χαράς κι ελπίδας. Και η μέρα που η Μαύρη Διεθνής έχει κάθε λόγο να ανησυχεί.

Γράφηκαν πολλά και στη χώρα μας για τον Μαμντάνι. Κρατάω μια σκέψη: η προτεραιότητα της πραγματικής πολιτικής. Της πολιτικής που μιλά συγκεκριμένα, που συγκρούεται με συμφέροντα, που στηρίζεται στην οργάνωση των πολλών απέναντι στην εξουσία των λίγων.

Το έργο του Μαμντάνι δεν θα είναι εύκολο. Και για αυτό μας αφορά.

Η πρόταση του για την μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, την σημαντικότερη καπιταλιστική μητρόπολη του κόσμου, μια πόλη που θα φορολογεί τους πλούσιους βάζοντας μπροστά τις ανάγκες των εργαζόμενων, των νέων και των αποκλεισμένων συμπυκνώνει τη μεγάλη μάχη της εποχής μας.

Το αν η πολιτική δεν θα είναι απλώς εκφορά λέξεων, αλλά ριζοσπαστική πράξη με υλικό αποτύπωμα στις ζωές των πολλών, στις ζωές μας.

Turn the volume up»!

