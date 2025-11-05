Χάρης Δούκας για νίκη Μαμντάνι: Μεγάλη επιτυχία ενός νέου κινήματος με προοδευτικά και δημοκρατικά χαρακτηριστικά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Για «άλλη μια μεγάλη επιτυχία ενός νέου κινήματος με προοδευτικά και δημοκρατικά χαρακτηριστικά» κάνει λόγο ο Χάρης Δούκας, σχολιάζοντας τη νίκη του Ζοράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη.
«Ο Μαμντάνι νίκησε γιατί οι θέσεις του είναι καθαρές. Δεν έχουν διαβρωθεί από την επίδραση ολιγαρχικών και κερδοσκοπικών επιλογών. Ο αγώνας συνεχίζεται», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων.
Ολόκληρη η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:
Η νίκη του Ζοράν Μαμντάνι, δεν είναι μια «αναπάντεχη», «απρόβλεπτη» εξέλιξη, όπως επιχειρούν να την παρουσιάσουν οι κατεστημένες δυνάμεις της αδράνειας και του συμβιβασμού.
Είναι άλλη μια μεγάλη επιτυχία ενός νέου κινήματος με προοδευτικά και δημοκρατικά χαρακτηριστικά.
Που λειτουργεί όχι μόνο ως αντίσταση απέναντι στην υποβάθμιση των δήμων, τη συντήρηση και την οπισθοδρομηση.
Αλλά δημιουργεί και μια νέα προωθητική ατζέντα που θέτει στο επίκεντρο ζωτικά θέματα της καθημερινής διαβίωσης.
Και οδηγεί σε αγώνες για να επιβάλλουμε λύσεις.
Λύσεις απέναντι στην ακρίβεια, στο πρόβλημα της στέγασης, της προστασίας του δημόσιου χώρου, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της πράσινης γειτονιάς, της υγείας κ.α..
Ο Μαμντάνι νίκησε γιατί οι θέσεις του είναι καθαρές. Δεν έχουν διαβρωθεί από την επίδραση ολιγαρχικών και κερδοσκοπικών επιλογών.
Ο αγώνας συνεχίζεται.
