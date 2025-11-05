Ζοχράν Μαμντάνι: Πως ο 34χρονος μουσουλμάνος σοσιαλιστής νίκησε τον Τραμπ αλλά και το στάτους κβο του κόμματός του

Εν μέσω πανηγυρισμών για τη μεγάλη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι, του πρώτου μουσουλμάνου δημάρχου της Νέας Υόρκης οι αναλυτές προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν την πορεία του Μαμντάνι και να εξηγήσουν τους λόγους και τον τρόπο που αυτός κατάφερε να κερδίσει τόσο τον πρόεδρο Τραμπ όσο και το στάτους κβο του κόμματός του.

Ο Στράτος Σαφιολέας, σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας αναφέρει ότι:

«Αν έπρεπε να γράψω για τις σημερινές εκλογές στις ΗΠΑ μια φράση μόνο, θα έκλεβα την παρατήρηση μιας συμβούλου από το επιτελείο του Cuomo (δυστυχώς δεν συγκράτησα το όνομα): «το Δημοκρατικό κόμμα πρέπει να βγάλει δύο συμπεράσματα από το σημερινό βράδυ: πρώτον, ο κόσμος δε θέλει να του σερβίρουν με το ζόρι υποψηφίους και δεύτερον, το κόμμα πρέπει να πάει να συναντήσει τον κόσμο στις αγωνίες του.»

Ο 34χρονος Mamdani, ενάντια σε κάθε πρόβλεψη ένα χρόνο πριν όταν πρωτοκατέβαινε στις εκλογές, κέρδισε το γόνο μιας πολιτικής δυναστείας: Τον για τρεις φορές κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Andrew Cuomo.

Για την ακρίβεια τον κέρδισε αποφασιστικά όχι μία φορά, αλλά δύο. Και δεν κέρδισε μόνο αυτόν. Κέρδισε και ένα σύστημα δισεκατομμυριούχων που έριξαν δεκάδες εκατομμύρια σε αρνητική διαφήμιση (χρησιμοποιώ έναν επιεική όρο) εναντίον του.

Ο Mamdani στην εκστρατεία του παρέμεινε εστιασμένος στο αβάσταχτο κόστος της καθημερινότητας.

Είναι ενδεικτικό το πόσο πολύ ο κόσμος ένιωσε την ατζέντα του ως δική του από τα exit polls: Το 86% των ψηφοφόρων του Mamdani ψήφισαν υπέρ της ατζέντας του υποψηφίτου – και 14% τον ψήφισαν από απέχθεια στον αντίπαλό του.

Στην περίπτωση του Cuomo, οι μισοί μόνο ψήφισαν υπέρ της αντζέντας του Cuomo, ενώ οι άλλοι μισοί απλώς απεχθάνονταν τον Mamdani, περισσότερο από ότι απεχθάνονται τον Cuomo!

Στην ομιλία του μετά τις εκλογές ο Mamdani ξεκάθαρα μίλησε στην εκλογική του βάση. Πρώτα μίλησε εναντίον του αντισημιτισμού, και αμέσως μετά μίλησε για την Ισλαμοφοβία.

Ξεκάθαρα διάλεξε να στραφεί εναντίον του Προέδρου Trump, ονομαστικά. Ξεκάθαρα διάλεξε να απευθυνθεί στους πιο χαμηλόμισθους εργαζόμενους και σε όσους είναι περιθωριοποιημένοι στη Νέα Υόρκη.

Ξεκάθαρα τόνισε πως δεν θα απολογηθεί ούτε για την πολιτική του ταυτότητα, ούτε για την θρησκεία του, ούτε το γεγονός ότι είναι μετανάστης σε μια πόλη που την έχτισαν μετανάστες – όπως είπε.

Μίλησε για καλύτερη αστυνόμευση για μείωση της εγκληματικότητας, αλλά μίλησε και για την αντιμετώπιση την κρίση ψυχικής υγείας, και του προβλήματος των αστέγων (εννοώντας ότι αυτά τα προβλήματα δεν ανήκουν στην αστυνομία).

Ο τόνος του Mamdani στην ομιλία του διέφερε σημαντικά από τον ζεστό, χαμογελαστό τόνο της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο Mamdani για πρώτη φορά φώναζε τόσο πολύ! Ο τόνος που συνειδητά επέλεξε ήταν – κατά τη γνώμη μου – μια χαμένη ευκαιρία.

Πάντως, ο David Axelrod διάσημος πολιτικός σύμβουλος του Obama (και άλλων πολιτικών στην Αμερική) είπε πως αν και δεν θα ήταν επιλογή του μια τέτοια πολιτική ομιλία, οφείλει να υπενθυμίσει πως η βραδυά ανήκει σε έναν νέο πολιτικό στον οποίο στήθηκαν απέναντι όχι μόνο οι αντίπαλοί του αλλά και το κατεστημένο στο ίδιο του το κόμμα.

Υπενθύμισε επίσης, πως πρέπει να θυμόμαστε όλοι όσοι δεν είμαστε στην φτώχεια (απευθυνόταν στους συναδέλφους του αναλυτές στο CNN) πως με το τέλος της εκπομπής όλοι οι καλεσμένοι επιστρέφουν σε μια πολύ άνετη καθημερινότητα, την ίδια ώρα που ένα μεγάλο μέρος της Αμερικανικής κοινωνίας ζει στην ανέχεια ή βρίσκεται ένα βήμα πριν από αυτή.

Έχει κερδίσει το δικαίωμα το βράδυ της εκλογικής νίκης αυτό το κομμάτι της κοινωνίας που σήκωσε τον Mamdani στις πλάτες του νοιώσει πως κάποιος το αναγνωρίζει χωρίς να ντρέπεται.

Στην άλλη όχθη, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Gavin Newsom πανηγύρισε την εκλογική επιδοκιμασία της πρότασής του για επαναχάραξη του εκλογικού χάρτη της πολιτείας με σκοπό να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στο Δημοκρατικό Κόμμα να κερδίσει πέντε επί πλέον θέσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων στα Midterm Elections, το 2026.

Η κίνηση αυτή του κυβερνήτη έρχεται ως απάντηση σε αντίστοιχα και πρωτοφανή μέτρα – από Ρεπουμπλικανικές πολιτείες καθ’ υπόδειξη του Προέδρου Trump για επαναχάραξη αντίστοιχων εκλογικών χαρτών, για να κερδηθούν επί πλέον θέσεις στις επόμενες μεσο-εκλογές από Ρεπουμπλικάνους. Δηλαδή, στο “στημένο” παιχνίδι των Ρεπουμπλικανικών πολιτειών, η Καλιφόρνια απάντησε “στήνοντας” τον δικό της εκλογικό χάρτη.

Ο Newsom κάλεσε και τις άλλες Δημοκρατικές Πολιτείες να απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο.

Είναι φανερό ότι ο Newsom εδώ και καιρό αποφάσισε να αδράξει την στιγμή για την “αρχηγεία” του Δημοκρατικού Κόμματος – και να διεκδικήσει το χρίσμα του υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Το έκανε την ίδια ώρα που άλλοι Δημοκρατικοί παραμένουν σχετικά ήσυχοι, παρά τις πολιτικές της κυβέρνησης Trump. Θα φανεί αν θα δικαιωθεί το ρητό “η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς”.

Είναι ξεκάθαρο πάντως ότι ο ενώ και ο Newsom κατήγγειλε τις πολιτικές του Προέδρου Trump είχε εντελώς διαφορετικό τόνο από αυτόν του Mamdani.

Πέρασε ένας χρόνος από τις προεδρικές εκλογές του 2024. Δεν ξέρω αν μου φαίνεται σα να πέρασαν τρία χρόνια, ή τρεις εβδομάδες.

Το σίγουρο είναι πως οι σημερινές εκλογές επανέφεραν το Δημοκρατικό Κόμμα στο προσκήνιο της πολιτικής.

O πρόεδρος του Democratic National Committee, Ken Martin, ρωτήθηκε στο CNN, τι είναι το Δημοκρατικό Κόμμα: είναι το κόμμα της μετριοπαθούς φρεσκοεκλεγμένης κυβερνήτη της Virginia, της Abigail Spanberger, μιας πρώην εργαζόμενης στην CIA, που κέρδισε την υποψήφια των Ρεπουμπλικάνων (επιστρέφοντας την θέση του κυβερνήτη της πολιτείας πίσω στο κόμμα της από τους Ρεπουμπλικάνους), ή είναι το κόμμα του Democratic-Socialist, Zohran Mamdani;

“Και των δύο” απάντησε ο Ken Martin. “Το κόμμα μας κερδίζει ότι αθροίζει τις τάσεις του, όχι όταν τις διασπά.”

Μένει να δούμε αν οι τάσεις αυτές θα συντεθούν στο κοινό αίτημα για οικονομική δικαιοσύνη, ή θα συγκρουστούν».

