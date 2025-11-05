Έκρηξη Χατζηδάκη για να μην καεί από τα ΕΛΤΑ: «Με στοχοποιούν με προφανή κίνητρα» – Καρφιά σε υπουργούς και γαλάζιος εμφύλιος

Απρόβλεπτες διαστάσεις προσλαμβάνει η ενδοκυβερνητική κρίση για τα ΕΛΤΑ, καθώς στο επίκεντρο της κριτικής, μέσα και έξω από τη ΝΔ, βρίσκεται ο Κωστής Χατζηδάκης. Η αποκάλυψη ότι ο παραιτηθείς CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας είχε αποστείλει mail προς τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης με ημερομηνία 10 Οκτωβρίου στο οποίο ανέφερε όλο το σχέδιό του για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ, έχει βαρύνει το κλίμα για τον ίδιο, ενώ του χρεώνουν έτσι κι αλλιώς ότι ο συγκεκριμένος μάνατζερ ήταν εξ αρχής δική του επιλογή για τη διοίκηση της εταιρείας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο κ. Χατζηδάκης βλέπει ότι κάποιοι επιχειρούν να του φορτώσουν το φιάσκο με τα ΕΛΤΑ και να τον εκθέσουν στο εσωκομματικό κοινό. Θεωρούν δε ότι αυτό το σκηνικό δεν είναι άσχετο από το σκληρό εσωκομματικό παιχνίδι που εξελίσσεται στη ΝΔ εδώ και καιρό. Μάλιστα τις τελευταίες ημέρες προέκυψε και η φιλολογία ότι ως αντιπρόεδρος ο κ. Χατζηδάκης έχει αποτύχει και στο ρόλο του συντονιστή μεταξύ των υπουργείων.

Με αφορμή δε σημερινό πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών, ο κ. Χατζηδάκης όχι μόνο ζητά εμμέσως πλην σαφώς να μην τον μπλέκουν με αυτή την ιστορία, αλλά αφήνει σαφείς για συναδέλφους του υπουργούς, – χωρίς όμως να τους κατονομάζει – ότι γνώριζαν για το σχέδιο κλεισίματος καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Σε ανάρτησή του το πρωί της Τετάρτης, επιβεβαιώνει την ύπαρξη σύσκεψης για τα ΕΛΤΑ, με τη συμμετοχή υπουργών αλλά και την ύπαρξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

«Δεν έχω λόγο να αναλάβω ευθύνες για χειρισμούς που δεν μου αναλογούν» ανέφερε μεταξύ άλλων και διαμηνύει σε μάλλον αυστηρό ή και οργισμένο ύφος:

«Έχω αναλάβει την υλοποίηση πολλών, κρισιμότερων μεταρρυθμίσεων στο παρελθόν. Δεν έχω λόγο, όμως, να αναλάβω ευθύνες για χειρισμούς που δεν μου αναλογούν».

Θα είχε προφανώς εξαιρετικό ενδιαφέρον να διευκρινίσει ο ίδιος ή και το Μέγαρο Μαξίμου επισήμως, σε ποια σύσκεψη αναφέρεται ο κ. Χατζηδάκης και ποιοι υπουργοί ή άλλοι κυβερνητικοί παράγοντες συμμετείχαν και άρα γνώριζαν και αποδέχθηκαν το σχέδιο για τα ΕΛΤΑ.

Ολόκληρη η δήλωση του Κωστή Χατζηδάκη:

«Προκειμένου να σταματήσει η διαστρέβλωση της αλήθειας σημειώνω και πάλι ότι, όπως είχα δηλώσει από την αρχή, ποτέ δεν αρνηθήκαμε ότι υπήρξε σύσκεψη ενημέρωσης για το θέμα παρουσία όλων των συναρμόδιων υπουργών.

Έχω ήδη επιβεβαιώσει επίσης δημόσια την ύπαρξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, που όπως σημείωσα, επαναλάμβανε ουσιαστικά όσα ειπώθηκαν στη σύσκεψη, χωρίς να προσδιορίζει συγκεκριμένα καταστήματα.

Όμως, ακόμα μια φορά δηλώνω ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ δεν προχώρησε, με βάση τη συλλογική κυβερνητική κατεύθυνση, στην εκ των προτέρων επεξήγηση του προβλήματος, στην παρουσίαση των δεδομένων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στην έγκαιρη ανάλυση της αναγκαιότητας για τη λύση που επελέγη.

Στοιχείο εξαιρετικά κρίσιμο στην όλη υπόθεση. Αυτή είναι η ουσία και τίποτε δεν έχουμε να κρύψουμε.

Υπογραμμίζω και πάλι:

– Η κυβέρνηση επιμένει στη κρισιμότητα του προβλήματος και θα εργαστεί για την εφαρμογή λύσης, που θα διασφαλίζει την επιβίωση των ΕΛΤΑ.

– Όσον αφορά εμένα, δεν πρόκειται να δεχθώ καμία στοχοποίηση, αλλά και καμία θεωρία ότι περίπου κρυφά έδωσα εντολές για το κλείσιμο καταστημάτων.

Ως εδώ! Έχω αναλάβει την υλοποίηση την πολλών, κρισιμότερων μεταρρυθμίσεων στο παρελθόν. Δεν έχω λόγο, όμως, να αναλάβω ευθύνες για χειρισμούς που δεν μου αναλογούν.

Τα κίνητρα των επιθέσεων είναι προφανή. Αλλά οι επιθέσεις θα πέσουν στο κενό».

