Τσίπρας για Μαμντάνι: Νίκη απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία

Το μήνυμα ότι η εκλογική νίκη Μαμντάνι στην Νέα Υόρκη είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία στέλνει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του.

Επιπλέον σημειώνει πως η νίκη αυτή δείχνει σε όλους ότι «υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας». «Μπορούμε! Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει σήμερα η Νέα Υόρκη σε ολόκληρο τον κόσμο» καταλήγει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

«Η εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια νίκη σε αυτοδιοικητικές εκλογές.

Είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία, στην κλεπτοκρατία, στις πολιτικές δυναστείες και το ακριβοπληρωμένο μιντιακό σύστημα που προπαγανδίζει τα συμφέροντα τους.

Και το πιο σημαντικό: Δείχνει σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας, ότι υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας.

Ο απάνθρωπος καπιταλισμός, η υποταγή της ελευθερίας στα κέρδη της ολιγαρχίας, το σκοτάδι της τρομακτικής κοινωνικής αδικίας, η περιφρόνηση της δημοκρατίας, δεν είναι μονόδρομος.

Η ελπίδα, η αλλαγή, η δικαιοσύνη είναι ο καθένας από μας, οι ίδιοι οι πολίτες, που αποφασίζουν να αντισταθούν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον.

Να κάνουν εφικτό αυτό που οι ισχυροί του κόσμου κηρύσσουν ανέφικτο.

Μπορούμε!

Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει σήμερα η Νέα Υόρκη σε ολόκληρο τον κόσμο».

