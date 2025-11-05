Νέο γαλάζιο αντάρτικο: Ερώτηση 11 βουλευτών στον Παπασταύρου για την αγορά ενέργειας και τις τιμές του ρεύματος

Με το όπλο παρά πόδα βρίσκονται 11 γαλάζιοι βουλευτές, οι οποίοι με επικεφαλής τον Γιώργο Βλάχο συνυπέγραψαν ερώτηση για την αγορά ενέργειας και τη μείωση των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος σε βιομηχανίες και νοικοκυριά.

Μετά το γαλάζιο αντάρτικο για τα ΕΛΤΑ, 11 βουλευτές της ΝΔ απευθύνουν ερώτηση στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζητώντας άμεσα μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, τονίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει από τα υψηλότερα κόστη ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, γεγονός που πλήττει τη βιομηχανία και αυξάνει τον πληθωρισμό.

Οι βουλευτές της ΝΔ επικαλούνται δηλώσεις του προέδρου του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου που έκανε λόγο για κίνδυνο «παραγωγικής υποχώρησης» και προειδοποίησε ότι «δύο μεγάλες βιομηχανίες εξετάζουν το κλείσιμο εργοστασίων» λόγω κόστους. Στο κάδρο βάζουν και τον πρωθυπουργό, αναφερόμενοι σε όσα ανέφερε σε άρθρο του στους Financial Times (20/10/2025) ότι η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά «έχει καταστεί πολιτικά μη ανεκτή» και χρειάζεται νέο πλαίσιο διακυβέρνησης για περισσότερη διαφάνεια.

Παράλληλα αναφέρονται και σε δηλώσεις του κ. Παπασταύρου που είχε δηλώσει ότι «δεν θα βάλουμε τους αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους», υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας των ευάλωτων νοικοκυριών.

Οι βουλευτές ζητούν, με αφορμή το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα να προχωρήσει άμεσα ο ανασχεδιασμός του μοντέλου λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ώστε να αποτυπώνεται το χαμηλό κόστος παραγωγής των ΑΠΕ στις τελικές τιμές για τους καταναλωτές και να πάψει η τιμή χονδρικής να καθορίζεται από την ακριβότερη Οριακή Τιμή των ορυκτών καυσίμων.

Την ερώτηση υπογράφουν εκτός του Γιώργου Βλάχου, οι βουλευτές της ΝΔ από όλες τις γαλάζιες τάσεις, Δημήτρης Καλογερόπουλος, Θεόδωρος Καράογλου, Ανδρέας Κατσανιώτης, Μάνος Κόνσολας, Αναστάσιος Μπαρτζώκας, Χρήστος Μπουκώρος, Γιάννης Οικονόμου, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Γιώργος Στύλιος και Μίλτος Χρυσομάλλης.

Ζητούν δε, απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:

Ποια νομοθετικά μέτρα θα λάβει ώστε οι χαμηλές τιμές των ΑΠΕ να αποτυπώνονται στις λιανικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος; Πώς θα διασφαλιστεί ότι το ενεργειακό κόστος δεν θα διαβρώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών βιομηχανιών; Ποιες μεταρρυθμίσεις θα προωθηθούν στο Χρηματιστήριο Ενέργειας ώστε να πάψει η τιμή χονδρικής να διαμορφώνεται με βάση την ακριβότερη Οριακή Τιμή;

