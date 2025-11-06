Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Γεωργαντάς «καρφώνει» τη διοίκηση του οργανισμού – «Ουσιαστική» η συνεργασία με Τυχεροπούλου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Νέες αποκαλύψεις ήρθαν στο φως από τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Γεωργαντά, ο οποίος στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή κατήγγειλε ότι ο πειθαρχικός έλεγχος που είχε ζητήσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον Νοέμβριο του 2022 για στελέχη του Οργανισμού δεν προχώρησε ποτέ.
Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο πρώην υπουργός και νυν αντιπρόεδρος της Βουλής, οι συγκεκριμένοι διευθυντές τμημάτων αντί να ελέγχουν τις αιτήσεις των παραγωγών αρκούνταν σε επιφανειακούς και τυπικούς, «στεγνούς», όπως είπε ελέγχους περιοριζόμενοι στα χαρτιά των φακέλων, χωρίς να εξετάζουν ουσιαστικά τις αιτήσεις των παραγωγών.
Ο Γιώργος Γεωργαντάς αναφέρθηκε επίσης στη μεταρρύθμιση που επιχείρησε κατά τη διάρκεια της θητείας του για τη μεταφορά των αιτήσεων πληρωμών στο κυβερνητικό «νέφος», μια προσπάθεια στην οποία εναντιώθηκαν ορισμένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων. Όπως είπε, επιδίωξαν να υπονομεύσουν, να απαξιώσουν και να ακυρώσουν την πρωτοβουλία εκσυγχρονισμού του συστήματος.
Ο κ. Γεωργαντάς δεν έκρυψε την ενόχλησή του και για τη στάση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία –όπως είπε– επέδειξε αδιαφορία και απροθυμία να στηρίξει τη μετάβαση στη νέα εποχή, εμποδίζοντας ουσιαστικά τη μεταρρύθμιση.
Για τη συνεργασία του με την Παρασκευή Τυχεροπούλου είπε ήταν ουσιαστική και παραγωγική, ενώ σε ότι αφορά στον πρώην πρόεδρο Ευάγγελο Σημανδράκο απάντησε ότι έμεινε ικανοποιημένος. Σε ερώτηση για τον πρώην πρόεδρο Δημήτρη Μελά σχολίασε πως εάν γνώρισε το περιεχόμενο των επισυνδέσεων θα επαναξιολογούσε την άποψή του.
Άφησε πάντως, αιχμές κατά του Λευτέρη Αυγενάκη λέγοντας ότι «ο υπουργός δεν έχει την δυνατότητα να δώσει το εντέλλεσθε».
«Εγώ στα αγροτοπεριβαλλοντικά, αυτό που επισήμανα με επιστολή μου προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ότι πρέπει να είμαστε εντάξει με κανονιστικές υποχρεώσεις. Ζητούσα και επισήμανα τον κίνδυνο και να μην υπερβούμε τις ημερομηνίες και να πληρωθούν οι αγρότες. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι με σύννομο τρόπο έγινε η όποια διαδικασία», είπε για να προσθέσει στην επισήμανση της Μιλένας Αποστολάκη ότι «είμαι σίγουρη ότι ο κ. Αυγενάκης μας παρακολουθεί», πως «είναι σίγουρος ότι εντός νομίμου πλαισίου λειτούργησε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ».
Πηγές της ΝΔ ανέφεραν ότι ο Γιώργος Γεωργαντάς αναφέρθηκε σε πέντε καταλυτικές πρωτοβουλίες για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ενίσχυση της διαφάνειας στον Οργανισμό, οι οποίες ελήφθησαν στη θητεία του.
Συγκεκριμένα:
1) Μεταφορά του ΟΣΔΕ στο κυβερνητικό νέφος (gov.gr)
Επρόκειτο για κεντρική κυβερνητική απόφαση. Η έναρξη υλοποίησης της, στο πνεύμα σχετικού νόμου του 2020 και στη βάση προεργασίας του προκατόχου του, ολοκληρώθηκε επί υπουργίας κ. Γεωργαντά με την υπογραφή της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης τον Απρίλιο του 2022, μαζί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τελικός στόχος -όπως είπε ο κ. Γεωργαντάς – ήταν να μπει τέλος στο καθεστώς εξάρτησης που εμπόδιζε τον ΟΠΕΚΕΠΕ να λειτουργεί με πραγματική αυτονομία, αλλά και σε ένα καθεστώς αδιαφάνειας ως προς τη χορήγηση ενισχύσεων. «Η πολιτική μου στόχευση ήταν να θέσω τον Οργανισμό υπό πλήρη δημόσιο έλεγχο, ώστε να λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοκρατία και λογοδοσία», είπε χαρακτηριστικά.
2) Πάταξη κάθε απόπειρας απόκτησης επιδοτήσεων από επιτήδειους μη νόμιμους δικαιούχους εθνικού αποθέματος
Αυτή επιτεύχθηκε με συγκεκριμένα μέτρα, όπως:
Το σύνολο των πεπραγμένων υπηρετεί μια βασική αρχή: Καμία επιδότηση χωρίς παραγωγή – καμία ενίσχυση χωρίς πραγματική δραστηριότητα.
3) Monitoring
To μέτρο εφαρμόστηκε πιλοτικά το 2022 στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Τρικάλων και Καρδίτσας, για τα καθεστώτα της Βασικής Ενίσχυσης και της Ειδικής Ενίσχυσης Βάμβακος. Από το 2023 εφαρμόστηκε καθολικά σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για μέτρο ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Η μέθοδος αυτή, που συνεχίζεται και υπό τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023–2027, επιτρέπει την άμεση επαλήθευση των δηλώσεων για τις φυτικές καλλιέργειες, την πρόληψη λαθών και παρατυπιών και τη στοχευμένη παρέμβαση όπου απαιτείται, διασφαλίζοντας ότι κάθε ενίσχυση φτάνει εκεί όπου πραγματικά πρέπει: στον ενεργό, παραγωγικό αγρότη.
4) Κατάργηση φορέα συντονισμού το 2022
Το 2022 καταργήθηκε ο Φορέας Συντονισμού, που από το 2014 συμμετείχε μαζί με τα ΚΥΔ στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης. Οι αγρότες πλέον δεν επιβαρύνονται με ποσά ύψους 5 – 7 ευρώ ανά αίτηση κατ’ έτος. Με τον τρόπο αυτό, εξοικονομήθηκαν, κατ’ έτος, 4,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ, από το κόστος για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Πλέον οι υπηρεσίες που θα παρείχε ο Φορέας καλύπτονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο και των προβλεπομένων του Μνημονίου Συνεργασίας, μεταξύ του Οργανισμού και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
5) Διαβίβαση πλήθους παράνομων πρακτικών στη δικαιοσύνη
Ο κ. Γεωργαντάς αναφέρθηκε σε πλήθος αναφορών που διαβιβάστηκαν προς τις εισαγγελικές αρχές και αφορούσαν, όχι μόνο περιπτώσεις όσων λάμβαναν παράνομες ενισχύσεις, αλλά και υπευθύνων Κ.Υ.Δ. Κάποιες, μάλιστα, από αυτές τις υποθέσεις εκδικάστηκαν αυτές τις μέρες στα δικαστήρια.
Καταλήγοντας, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε:
«Ο πραγματικός αγρότης, ο πραγματικός καλλιεργητής, ο πραγματικός κτηνοτρόφος είναι εκείνος που καθημερινά μοχθεί, παράγει και κρατά ζωντανή την ελληνική ύπαιθρο. Οφείλουμε, λοιπόν, να τον στηρίζουμε ουσιαστικά, με πολιτικές που ανταμείβουν τη συνέπεια και τον μόχθο του. Η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η στήριξη του πραγματικού παραγωγού συνιστούν στρατηγική επιλογή για το μέλλον της ελληνικής υπαίθρου. Σε αυτή την κατεύθυνση συστηματικά κινείται η κυβέρνηση, που καταβάλει σημαντική προσπάθεια για την άμεση, αλλά και διαφανή κατανομή των ενισχύσεων».
Διαβάστε επίσης:
Τα ΕΛΤΑ «διέλυσαν» την κυβέρνηση: Μαξίμου, υπουργοί, ΚΟ ψάχνουν ισορροπία χωρίς αιφνιδιασμούς και… κρυφά emails – Τα 3 πρόσωπα κλειδιά
Σύνοδος της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας: Ο αναβαθμισμένος ρόλος της Ελλάδας και οι στόχοι των ΗΠΑ (live)
Γιατί η Κεντροαριστερά κερδίζει τους δήμους – Ο Μαμντάνι και η σύνδεση Νέας Υόρκης με Παρίσι, Ρώμη, Βαρκελώνη, Αθήνα και Κωνσταντινουπόλη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.