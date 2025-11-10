Σύντομα η ίδρυση νέου κόμματος Σαμαρά, λέει ο Μελέτης Μελετόπουλος της ομάδας των «91»

Ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται κοντά στη δημιουργία νέου κόμματος εκτίμησε ο καθηγητής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Μελέτης Μελετόπουλος, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις και συνομιλίες με τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο καθηγητής είπε στον Alpha 98.9 ότι εκτιμά ότι ο κ. Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος αρκετά σύντομα, ίσως και μέχρι το τέλος του έτους.

Όπως είπε, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις της ομάδας των «91» και με τον πρώην πρωθυπουργό και με τους συνεργάτες του και η εικόνα που έχει είναι ότι ο κ. Σαμαράς ζυγίζει τις επιλογές του.

Η «Ομάδα Πολιτών» ή «κίνηση των 91 του Πατριωτικού Χώρου» αυτοπροσδιορίζεται ως όμιλος προβληματισμού για την κατάσταση της ελληνικής πολιτικής σκηνής, της οικονομίας και των γεωπολιτικών εξελίξεων. Μεταξύ των πρωταγωνιστών της πρωτοβουλίας είναι οι Γιάννης Μάζης και Μελέτης Μελετόπουλος.

