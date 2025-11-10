search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

10.11.2025 16:16

Σύντομα η ίδρυση νέου κόμματος Σαμαρά, λέει ο Μελέτης Μελετόπουλος της ομάδας των «91»

Ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται κοντά στη δημιουργία νέου κόμματος εκτίμησε ο καθηγητής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Μελέτης Μελετόπουλος, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις και συνομιλίες με τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο καθηγητής είπε στον Alpha 98.9 ότι εκτιμά ότι ο κ. Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος αρκετά σύντομα, ίσως και μέχρι το τέλος του έτους.

Όπως είπε, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις της ομάδας των «91» και με τον πρώην πρωθυπουργό και με τους συνεργάτες του και η εικόνα που έχει είναι ότι ο κ. Σαμαράς ζυγίζει τις επιλογές του.

Η «Ομάδα Πολιτών» ή «κίνηση των 91 του Πατριωτικού Χώρου» αυτοπροσδιορίζεται ως όμιλος προβληματισμού για την κατάσταση της ελληνικής πολιτικής σκηνής, της οικονομίας και των γεωπολιτικών εξελίξεων. Μεταξύ των πρωταγωνιστών της πρωτοβουλίας είναι οι Γιάννης Μάζης και Μελέτης Μελετόπουλος.

ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη αντίδραση Σαρκοζί μετά την αποφυλάκιση: Προετοιμάζομαι για την έφεση – Η αλήθεια θα θριαμβεύσει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει αυτόνομα τη μάχη απέναντι στη ΝΔ και μόνο αυτό μπορεί να τη διαδεχτεί

LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Σε συζητήσεις για την υιοθεσία παιδιού – «Έχει αλλάξει το καθεστώς»

LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Τα τρία όπλα που «γάζωσαν» τον Καργάκη, η εντολή για τη βόμβα και οι… κουμπαριές

LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

