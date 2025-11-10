Το κόμμα Σαμαρά και οι φόβοι του γαλάζιου στρατοπέδου – Γιατί στη ΝΔ δεν προκρίνουν τις προσωπικές επιθέσεις στον πρώην πρωθυπουργό

Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έδωσε απλώς μια δίωρη συνέντευξη. Άπλωσε μια «γραμμή» πολιτικής μείξης: πατριωτισμός με κοινωνικό πρόσημο, κρατικός παρεμβατισμός χωρίς ενοχές, αντισυστημισμός νέου τύπου και σκληρή κριτική στην αύξηση του κόστους ζωής.

Στην οικονομία, χτύπησε κατευθείαν το κόστος ενέργειας, το χρηματιστήριο ρεύματος, τον ΦΠΑ στα βασικά και τα ολιγοπώλια (ενέργεια, σούπερ μάρκετ, τηλεπικοινωνίες, ναυτιλία). Με λίγα λόγια χρέωσε στην κυβέρνηση ότι η ακρίβεια είναι πολιτική επιλογή ή αδράνεια, όχι φυσικό φαινόμενο, ούτε μόνο μια πανευρωπαϊκή και παγκόσμια πραγματικότητα.

Από την άλλη μίλησε με γλώσσα που ακουμπά και το συλλογικό νεύρο για τα Τέμπη και τη δικαιοσύνη στοχεύοντας επικοινωνιακά εκεί που η κυβέρνηση πονά περισσότερο, στην εμπιστοσύνη απέναντι στο κοινωνικό σώμα. Ιδεολογικά προσπάθησε να ντύσει το αφήγημα του με «κοινωνικό πατριωτισμό»: πίστη στην αγορά αλλά «ναι» στον κρατικό παρεμβατισμό, ειδικά για τον αδύναμο.

Η στρατηγική που φαίνεται να ακολουθεί

Ηθικό προβάδισμα: Τα Τέμπη ως πυξίδα δικαιοσύνης και ανθρωπιάς. Μήνυμα: «Δεν ζητώ απλώς ψήφο, ζητώ αποκατάσταση της τάξης πραγμάτων». Κοινωνική Δεξιά: Ελεύθερη οικονομία, αλλά με κράτος-εγγυητή απέναντι στην ασυδοσία και τις στρατηγικές εξαρτήσεις. Μια προσπάθεια να μιλήσει στη μεσαία τάξη που στριμώχνεται. Αντισυστημική αξιοπιστία: «Δεν χρωστάω σε κανέναν». Αποστασιοποίηση από συμφέροντα και media-γκρουπ. Επιχειρεί να δώσει στον απογοητευμένο δεξιό ψηφοφόρο ένα «καθαρό» καταφύγιο. Υιοθετεί το πλαίσιο «Μεταπολίτευση της Μεταπολίτευσης» ως αλλαγή εποχής, όχι απλώς αλλαγή προσώπων. Κεντράρει το πρόβλημα στη νομιμοποίηση του εκλογικού αποτελέσματος μέσω της συμμετοχής και στο κοινωνικό συμβόλαιο. Και κρατά τον χρόνο δικό του για την ανακοίνωση των αποφάσεων του. Όσο αιωρείται το ερώτημα «θα κάνει κόμμα;», τόσο ρουφά πολιτικό οξυγόνο από τη ΝΔ.

Συνέπειες για τη Νέα Δημοκρατία

Η διαρροή ταυτότητας και όχι μόνο ποσοστών: Ο κίνδυνος δεν είναι απλώς ένα ποσοστό από 3-8% που ανέφερε και ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός να πάει πιο δεξιά. Είναι η αίσθηση ότι ο ιδεολογικός πυρήνας της ΝΔ (πατριωτισμός με κοινωνικό ιστό) φιλοξενείται πλέον και αλλού.

Ανοικτές ρωγμές στο value proposition της κυβέρνησης: Σταθερότητα χωρίς δικαιοσύνη στα Τέμπη και χωρίς απάντηση στην ακρίβεια δεν πουλάει. Η ακρίβεια έχει πρόσωπο: ράφι, λογαριασμός, ταμείο.

Κοινοβουλευτική γεωμετρία: Ένα κόμμα Σαμαρά γίνεται άξονας πίεσης για όλα τα δεξιά και «πατριωτικά» μορφώματα. Ο χώρος «δεξιά της ΝΔ» αποκτά σοβαρό παίκτη με κυβερνητικό βιογραφικό.

Η σφοδρή κριτική του πρώην πρωθυπουργού κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη προκαλεί και εσωκομματική νευρικότητα καθώς «καραμανλικές» και κοινωνικά συντηρητικές φλέβες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αισθάνονται πιο άνετα με το λεξιλόγιο Σαμαρά.

Τι σκέφτεται να κάνει η Νέα Δημοκρατία.

Η κυβέρνηση δεν θέλησε να σχολιάσει τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός ενώ πολλά από τα κυβερνητικά στελέχη έχουν αποφασίσει στις παρουσίες του στα μέσα ενημέρωσης τις επόμενες μέρες να κάνουν ήπια σχόλια ή να πουν ότι ο κύριος Σαμαράς δεν είναι πια κομμάτι της παράταξης άρα δεν έχουν κανένα λόγο να τον χαρακτηρίσουν.

Δεν πρέπει εκτιμούν να υπάρξει καμία προσωπική επίθεση στον Σαμαρά. Να υπάρξει σεβασμός στην απώλεια, και στη διαδρομή του. «Αντικρούεις ιδέες με πολιτικές, όχι με τρολ» λένε. Πολλά από αυτά που ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός γαλάζιοι βουλευτές εκτιμούν ότι ακουμπούν μέρος της βάσης της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως απογοητευμένους ψηφοφόρους που έχουν απομακρυνθεί από εκείνη και προς το παρόν βρίσκονται στην επιλογή του αναποφάσιστου ή της αποχής.

Γι’ αυτό και είναι πολλοί εκείνοι που επισημαίνουν ότι τα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς για το θέμα της ακρίβειας στο ράφι ακουμπούν τόσο την μεσαία τάξη όσο και τους λεγόμενους νοικοκυραίους και στις μεταξύ τους συζητήσεις εκτιμούν ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά με «χειρουργικό τροπο» και με συγκεκριμένο ορίζοντα: στοχευμένη μείωση για 12 μήνες με ρήτρες επαναφοράς, δεμένη με ελέγχους αισχροκέρδειας. «Αν θες να σπάσεις το αφήγημα του φοροεισπρακτικού πληθωρισμού δώσε ανάσα στο ράφι» λένε.

Γαλάζια στελέχη πιστεύουν επίσης πως μετά την σχεδόν ειλημμένη απόφαση του κύριου Σαμαρά για δημιουργία κόμματος πρέπει τα πράγματα εντός της Νέας Δημοκρατίας να αλλάξουν, να υπάρξουν γέφυρες προς όλες τις φυλές του κόμματος με ενεργοποίηση προσώπων που συνομιλούν με το «κοινωνικό–πατριωτικό» ακροατήριο, και ένα γενναίο άνοιγμα στον Κώστα Καραμανλή προκειμένου να σπάσει το πολιτικό δίδυμο Σαμαράς – Καραμανλής.

Χρειάζεται όπως λένε πολλοί «συλλογικότητα στην παραγωγή πολιτικής πια και όχι μονο πολιτικες one-man show. Αν επιμείνει το κόμμα σε άμυνα χαρακωμάτων, θα παίζει στο γήπεδό του. Η μόνη άμυνα είναι η επίθεση στα προβλήματα, όχι στον αντίπαλο».

Έμπειρο κοινοβουλευτικό έλεγχος με το οποίο μίλησε το topontiki.gr σχολιάζοντας την χθεσινή συνέντευξη Σαμαρά ανέφερε ότι «ο Σαμαράς δεν ψάχνει ρόλο και ψάχνει και εποχή. Η συνέντευξη έδειξε ότι έχει αφήγημα, κοινό και υπομονή. Η Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζεται πιο δυνατή ρητορική∙ χρειάζεται πιο γρήγορα αποτελέσματα. Στα Τέμπη, στα ράφια, στους λογαριασμούς, στην τσέπη του πολίτη. Πολιτική με ανθρώπινο πρόσωπο και οικονομία με δόντια. Αν θα το κάνει, θα αφαιρέσει από τον Σαμαρά το καύσιμο πριν ανάψει η μηχανή. Αν το αργήσει, θα δει απέναντί της ένα κόμμα με μνήμη και προσδοκία. Και αυτά, στην κάλπη, μετράνε».

