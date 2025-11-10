Νέα Αριστερά: Διευρύνεται το ρήγμα λόγω συμμαχιών – Συλλογή υπογραφών από μέλη υπέρ του εσωκομματικού δημοψηφίσματος

Με όλο και πιο βαθιά τα ρήγματα στο εσωτερικό της οδεύει η Νέα Αριστερά προς το Προγραμματικό της Συνέδριο το οποίο αποφασίστηκε χθες στην Κεντρική Επιτροπή να γίνει στις 22 – 25 Ιανουαρίου του 2026.

Επαναβεβαιώθηκε ότι είναι μειοψηφική στα όργανα η άποψη της ηγεσίας για ένα προοδευτικό μέτωπο – ακόμα και για κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο όπως είπε ο Χαρίτσης το Σάββατο – με ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Πλέον όμως στους δυνητικούς συμμάχους αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο και για το πιθανό «κόμμα Τσίπρα». Ο Αλέξης Χαρίτσης κάλεσε η πρόταση αυτή να τεθεί σε «όλα ανεξαιρέτως» τα μέλη, να διενεργηθεί ουσιαστικά εσωκομματικό δημοψήφισμα, πρόταση όμως που απορρίφθηκε κατά τις ψηφοφορίες. Η πλειοψηφούσα άποψη από την άλλη (Σακελλαρίδης, Τσακαλώτος, Σκουρλέτης, κ.α), προκρίνει την ενίσχυση του κόμματος και την προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς, στρέφοντας το βλέμμα για συνεργασίες προς τα αριστερά, ενώ ζητά καθαρές αποστάσεις από Τσίπρα.

Ειδικότερα, με βάση και την χθεσινή απόφαση το Προγραμματικό Συνέδριο θα είναι αυτό που θα κληθεί να συζητήσει και να αποφασίσει για τις συμμαχίες. Στην ψηφοφορία που έγινε χθες, επιβεβαιώθηκαν οι συσχετισμοί του περασμένου Απριλίου, όταν είχε και τότε απορριφθεί η πρόταση Χαρίτση ουσιαστικά για άμεση συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, η πρόταση οι συμμαχίες να τεθούν στο προγραμματικό Συνέδριο το οποίο θα συνέλθει με τους παλιούς συνέδρους, του πρώτου, ιδρυτικού Συνεδρίου, πλειοψήφησε με 80 ψήφους, έναντι της πρότασης Χαρίτση να αποφασίσουν τα μέλη, που έλαβε 58 ψήφους, ενώ 6 ψήφους έλαβε η πρόταση για Έκτακτο Συνέδριο (με εκλογή νέων αντιπροσώπων) και υπήρξαν 4 λευκά.

Πρωτοβουλία μελών για συλλογή υπογραφών

Ωστόσο, φαίνεται πως θα υπάρξει συνέχεια σε σχέση με την πρόταση για δημοψήφισμα καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Νέα Αριστερά ξεκινάει συλλογή υπογραφών από μέλη που θα ζητάνε να ερωτηθεί η βάση για τις συμμαχίες. Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος απόφαση για εσωτερικό δημοψήφισμα, μπορεί να ληφθεί και με υπογραφές του 25% των μελών.

Το σκεπτικό αυτής της πρωτοβουλίας είναι ότι «για ένα τόσο υπαρξιακό ζήτημα πρέπει να απαντήσουν τα μέλη», ενώ προσάπτεται στην πλειοψηφία της Κ.Ε. ότι με τη στάση της «δείχνει φόβο για την άποψη των μελών». Διατυπώνεται, περαιτέρω η εκτίμηση ότι υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ της πλειοψηφίας της Κεντρικής Επιτροπής και της άποψης των μελών.

«Όχι» Χαρίτση στους «παραλυτικούς» συμβιβασμούς

Εξάλλου και πρόσωπα κοντά στην ηγεσία, άφηναν αιχμές ότι η απόρριψη της πρότασης Χαρίτση δείχνει ότι η άλλη πλευρά προτιμά τη λήψη αποφάσεων στα όργανα, που είναι πιο ελεγχόμενα, παρά στο ευρύ σώμα των μελών, και κατά συνέπεια ότι φοβάται τις δημοκρατικές διαδικασίες.

Από την πλευρά της πλειοψηφίας πάντως η πρόταση για δημοψήφισμα εκλαμβάνεται ως κίνηση «πόλωσης», που θα διχάσει το κόμμα από την κορυφή ως τη βάση, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα σύνθεσης. Θα διαμορφωθεί μια κατάσταση από την οποία «δε θα υπάρχει γυρισμός» ανέφερε χαρακτηριστικά στέλεχος της πλειοψηφούσας άποψης. Επισημαίνουν δε ότι υπήρξε χθες πριν τις ψηφοφορίες μια συμβιβαστική πρόταση από πλευράς Θοδωρή Δρίτσα, η οποία όμως δεν έγινε δεκτή. Η πρόταση αυτή καλούσε να μην συζητηθεί το θέμα των συμμαχιών ούτε τώρα ούτε στο Προγραμματικό Συνέδριο, αλλά αμέσως μετά.

Πάντως, με την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή, ο Αλέξης Χαρίτσης έδειξε να επιδιώκει ένα ξεκαθάρισμα και να λέει «ως εδώ» στη λογική των συμβιβασμών και των συνθέσεων:

«Η παράλυση της αφηρημένης συζήτησης, οι διαρκείς συμβιβασμοί που όμως στην πράξη αποδεικνύονται μη παραγωγικοί, η διαρκής συζήτηση “με ποιον θα πάμε” αντί για το “τι θα κάνουμε”, διαλύουν τον οργανωτικό ιστό του κόμματος και μειώνουν την όποια δυνατότητά μας να πρωταγωνιστήσουμε στο ρευστό τοπίο του σήμερα». Kαι πρόσθεσε πως σε αυτή τη συνεδρίαση η συζήτηση δεν μπορεί να είναι μία από τα ίδια, αλλά απαιτείται η «αποσαφήνιση των μεταξύ μας σχέσεων».

Τα παραπάνω, πέραν της όποιας αντιπαράθεσης για συμμαχίες και δημοψήφισμα εκφράστηκε με τις τοποθετήσεις μελών και στελεχών στην ΚΕ, δείχνουν ενδεχομένως πως οι δύο πλευρές αρχίζουν και μπαίνουν σε μια διαδικασία «blame game» μπροστά στο ενδεχόμενο της ρήξης.

Διαβάστε επίσης:

Πιο πιθανό το κόμμα Σαμαρά μετά τη συνέντευξη – Η πρώτη εκτίμηση στην κυβέρνηση

Αιχμές Σαμαρά για Μπακογιάννη: Δεν θυμάται και ένα κόμμα που ίδρυσε η ίδια, που κατέβηκε εναντίον της ΝΔ

Βόμβα από τη Μαρία Δαμανάκη: Ναι σε κοινό θαλάσσιο πάρκο με την Τουρκία και συμφωνία για τα χωρικά ύδατα – Οι εξορύξεις δεν είναι λύση