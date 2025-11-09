search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Τάκης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΚΗΣ

09.11.2025 18:14

Πιο πιθανό το κόμμα Σαμαρά μετά τη συνέντευξη – Η πρώτη εκτίμηση στην κυβέρνηση

09.11.2025 18:14
ANTONIS-SAMARAS_280725

Με ανάμεικτα συναισθήματα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παρακολούθησαν την δίωρη συνέντευξή του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά ενώ η κυβέρνηση δεν προτίθεται να κάνει κανένα σχόλιο για την συνέντευξη. Κοινό συμπέρασμα όλων των εκτιμήσεων στο γαλάζιο στρατόπεδο είναι ότι ο κύριος Σαμαράς βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην ανακοίνωση ίδρυσης νέου κόμματος.

Όμως το γεγονός ότι δεν διατύπωσε τις τελικές του αποφάσεις λέγοντας την φράση «αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ένα ναι ή ένα όχι ως προς την δημιουργία κόμματος» από κάποιους εκτιμάται ως μία αναμονή προκειμένου να δει πως διαμορφώνεται το εσωκομματικό σκηνικό στη Νέα Δημοκρατία και αν υπάρχει δυνατότητα ακόμη και τώρα για αλλαγή ηγεσίας εν κινήσει είτε πριν από τις εκλογές είτε μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών.

Πρώην υπουργός με τον οποίο συνομίλησε πριν από λίγη ώρα το pontiki.gr ανέφερε ότι ξεκινάει μια ενδιαφέρουσα παρτίδα σκάκι και στο σκάκι πρώτα απ’ όλα χρειάζεται ηρεμία για την επόμενη κίνηση. Μάλιστα όπως προσέθεσε «το βασικό είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φτάσει προς τις εκλογές με ένα δημοσκοπικό ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία που θα φτάνει κοντά στο 30% προκειμένου να μην χρειαστεί μετεκλογικά τα ποσοστά ενός κόμματος Σαμαρά προκειμένου να δημιουργηθεί κυβέρνηση συνεργασίας».

Άλλοι βουλευτές θεωρούν ότι η σημερινή σφοδρή επίθεση του κ.Σαμαρά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη κόβει οποιαδήποτε συζήτηση και οποιαδήποτε γέφυρα επικοινωνίας για επιστροφή στη Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μητσοτάκη αρχηγό. Άλλωστε οι αναφορές του πρώην πρωθυπουργού για την στάση που ο ίδιος κράτησε ακόμη και όταν ήταν αρχηγός της Πολιτικής Άνοιξης δηλαδή εντός της παράταξης και όχι απέναντι της όπως είπε δείχνουν ότι το πρόβλημα του κ. Σαμαρά δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης άρα η αποχώρηση του από την ηγεσία του κόμματος μπορεί να αλλάξει άρδην τα δεδομένα και να ξανακάνει τη Νέα Δημοκρατία το κόμμα που ο ίδιος θα θέλει να στηρίξει ή να συμμετάσχει σε αυτό.

Πολλοί βουλευτές έμειναν στο γεγονός ότι ο κ. Σαμαράς μέσα από τις αναφορές του εμφανίστηκε αίφνης ως αντισυστημικός προσπαθώντας να προσεταιριστεί ένα κομμάτι ψηφοφόρων ακόμη και νέων που απέχουν από τις εκλογές και από την πολιτική και που εμφορούνται από πατριωτικά αισθήματα.

Ενδιαφέρον έχει και η σφοδρή επίθεση που ο κ. Σαμαράς εξαπέλυσε στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα πράγμα που προμηνύει μία σφοδρή πολιτική σύγκρουση των δύο στην περίπτωση που και οι δύο το επόμενο διάστημα δημιουργήσουν τα δικά τους κόμματα.

Πάντως υπήρξαν και βουλευτές που σχολίασαν την συνέντευξη αυτή καθ’αυτή λέγοντας πως δεν υπήρξε αντίλογος και ερωτήσεις που να εξειδικεύουν αναφορές του πρώην πρωθυπουργού ή να ζητούν ερμηνείες και αιτιολόγηση σε όσα έλεγε.

