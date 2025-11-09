Αιχμές Σαμαρά για Μπακογιάννη: Δεν θυμάται και ένα κόμμα που ίδρυσε η ίδια, που κατέβηκε εναντίον της ΝΔ

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Αντώνης Σαμαράς τα όσα είχε πει η Ντόρα Μπακογιάννη για την απουσία του από την παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη, πριν από μερικές εβδομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι όταν η πρώην υπουργός ρωτήθηκε για το θέμα είχε δηλώσει – προφανώς με ειρωνική διάθεση – «συντετριμμένη» και είχε προβλέψει ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα, όπως και ο Αλέξης Τσίπρας.

«Η Ντόρα είναι διαρκώς συντετριμμένη από τότε που έχασε την εσωκομματική μάχη το 2009», σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός. «Όσο για το ποιος ακολουθεί τον Τσίπρα, εγώ βλέπω ότι η κυρία Μπακογιάννη με τον κύριο Τσίπρα κάνουν παρέα, φωτογραφίζονται, χαμογελαστοί. Βλέπω ότι οι θέσεις τους στην εξωτερική πολιτική, και ειδικά στα ελληνοτουρκικά και στο σκοπιανό, σχεδόν ταυτίζονται».

«Μήπως θυμάται ποιος απάλλαξε τον κύριο Τσίπρα από την προανακριτική για τη Novartis;»

«Αλλά θα πω και κάτι άλλο: Μήπως θυμάται η κυρία Μπακογιάννη ποιος απάλλαξε τον κύριο Τσίπρα από την προανακριτική για τη Novartis; Τον ηθικό, δηλαδή, αυτουργό της σκευωρίας, για να μη ξεχνιόμαστε; Μήπως θυμάται ποιος απάλλαξε τον κύριο Τσίπρα απ’ το σκάνδαλο των τραπεζικών ανακεφαλαιοποιήσεων; Μιλάω για την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2015, που το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο του δημοσίου έχασε πάνω από 20 δισεκατομμύρια. Δεν θα το θυμάται», συνέχισε.

«Όπως φαίνεται ότι δεν θυμάται και ένα κόμμα που ίδρυσε η ίδια, χωρίς όμως να παραιτηθεί από βουλευτής. Ένα κόμμα που κατέβηκε εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και το οποίο δεν μπήκε καν στη Βουλή στις πρώτες εκλογές του 2012. Δεν θα τα θυμάται αυτά. Η παράταξη λοιπόν δεν έχει ανάγκη από φωνές αλαζονικές, αλλά από σοβαρότητα, από συνέπεια και από σεβασμό στην ιστορία της», κατέληξε ο πρώην πρωθυπουργός.

