ΠΟΛΙΤΙΚΗ

09.11.2025 15:12

Τσιάρας: «Ας μην φτάσουμε στον εμβολιασμό για την ευλογιά των αιγοπροβάτων» (Video)

09.11.2025 15:12
tsiaras 66- new

«Πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να μην φτάσουμε στον εμβολιασμό, διότι αν φτάσουμε εκεί θα μιλάμε για μια άλλη πραγματικότητα» δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Μιλώντας σε συνέντευξη του στον ΣΚΑΙ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επισήμανε ότι το εμβόλιο δεν είναι η λύση, διότι το κυρίαρχο προϊόν της ελληνικής κτηνοτροφίας που είναι η φέτα, «ένα μοναδικό ΠΟΠ προϊόν με τεράστια εξαγωγική δυναμική, θα πληγεί σε ένα δεύτερο ή τρίτο χρόνο».

Για τον εμβολιασμό σημείωσε ότι την οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί από την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς και προειδοποίησε πως εάν η χώρα προχωρήσει σε εμβολιασμό, θα χάσει το καθεστώς «ελεύθερης από ευλογιά» χώρας, κάτι που θα επηρεάσει τις εξαγωγές. Υπενθύμισε ότι χώρες όπως η Τουρκία και το Ισραήλ, που εφάρμοσαν το εμβόλιο, «δεν έχουν βγει εδώ και πολλά χρόνια από την ευλογιά», όπως ανέφερε.

Τι περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο

Όπως επισήμανε, έχει ήδη συσταθεί επιστημονική επιτροπή που καθοδηγεί το Υπουργείο στα επόμενα βήματα, ενώ παράλληλα εφαρμόζεται ένα πλέγμα άμεσων μέτρων στήριξης των κτηνοτρόφων, με νομοσχέδιο που εισάγεται προς ψήφιση στη Βουλή.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

– Η χορήγηση 22 εκατ. ευρώ σε επιπλέον αποζημιώσεις για θανάτωση ζώων.

– Η καθιέρωση ακατάσχετου για τα ποσά των αποζημιώσεων.

– Η δυνατότητα προκαταβολής αποζημίωσης άμεσα στους κτηνοτρόφους.

– Αποζημιώσεις έως 250 ευρώ για τα καθαρόαιμα ζώα, οι υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

– Πρόγραμμα ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου σε δεύτερη φάση.

Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πληρωμές ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι «υπάρχουν δύο επιστολές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θέτουν ξεκάθαρα το τοπίο: αν δεν γίνουν οι έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή, θα μπορούσε να διακινδυνεύσει η ροή των ευρωπαϊκών χρημάτων».

Όπως είπε, «η προσπάθεια που γίνεται είναι μια προσπάθεια σοβαρής εξυγίανσης και σημαντικότατης μεταρρύθμισης», διευκρινίζοντας ότι η καθυστέρηση των πληρωμών οφείλεται αποκλειστικά στην υποχρέωση να γίνουν οι ενδεδειγμένοι έλεγχοι, όπως ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η ΝΔ είναι μια κυρίαρχη πολιτική δύναμη»

Τέλος, στα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, είπε ότι σέβεται όλους τους πρώην πρωθυπουργούς, «αλλά πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα σήμερα, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη η ΝΔ είναι μια κυρίαρχη πολιτική δύναμη, ότι ως κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να αλλάξει τον ρου μιας κακής πραγματικότητας για την πατρίδα μας, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν είναι ούτε η τελευταία χώρα της Ευρώπης, ούτε ο αποδιοπομπαίος τράγος, όπως ήταν την προηγούμενη δεκαετία.

Αντίθετα είναι μια Ελλάδα η οποία μεγαλώνει, δημιουργεί, που έχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Είναι μια Ελλάδα που κάνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών ακόμα και με μεγάλο πολιτικό κόστος. Είναι μια Ελλάδα που εκσυγχρονίζεται, ψηφιοποιείται.

Είναι μια Ελλάδα που έχει αναβαθμίσει το ρόλο και την παρουσία της στη γενικότερη ευρωπαϊκή και παγκόσμια σκηνή. Είναι μια Ελλάδα η οποία έχει καταφέρει να ενισχύσει σημαντικά την αμυντική της ικανότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτή και δεν αναιρείται από κανέναν. Ακόμα και από αυτοί που κάνουν κριτική ή βρίσκονται απέναντι πολιτικά από τη ΝΔ, δεν μπορούν να παραγνωρίσουν ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει πορεία, όσο κι αν υπάρχουν δυσκολίες και προκλήσεις».

