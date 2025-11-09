Το στοίχημα Ανδρουλάκη και οι διαχωριστικές γραμμές των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τις συνεργασίες

Στην παρθενική συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ έγινε παράλληλα προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στο εσωτερικό του κόμματος και να μπει ένα τέλος στις αλλεπάλληλες δηλώσεις που φέρνουν εσωστρέφεια και τριβές.

«Δεν αξίζει στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ να γίνονται λάθος δηλώσεις ή δηλώσεις που μπορεί να παρερμηνευτούν και καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει ισχυρά ηχεία να τις παίρνει και να αλλάζει την ατζέντα προσπαθώντας να εκτροχιάσει το ΠΑΣΟΚ από το κεντρικό πολιτικό του σχέδιο. Δεν το αξίζει αυτό ο κόσμος μας, τον απογοητεύει. Για αυτό θέλω από σήμερα και μέχρι την Κυριακή της μεγάλης και ιστορικής μάχης που έχουμε να δώσουμε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία να έχουμε την ενσυναίσθηση και τη συναντίληψη του πόσο σημαντική είναι αυτή η προσπάθεια», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης στα κορυφαία στελέχη του κόμματος.

Πίεση για ημερομηνία

Ο ορίζοντας για τη διεξαγωγή του συνεδρίου τοποθετήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Πιθανότερος μήνας είναι ο Μάρτιος, ωστόσο στελέχη του κόμματος και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπογράμμισαν ότι πρέπει άμεσα να ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία.

Πίσω από την πίεση αυτή βρίσκεται η καχυποψία στελεχών της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, που αφήνουν διαρροές εδώ και καιρό ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης επιθυμεί να φέρει το συνέδριο όσο γίνεται πιο κοντά στις εθνικές εκλογές προκειμένου να αποφύγει αποφάσεις για αλλαγές σε πρόσωπα και θέσεις που δεν επιθυμεί.

Από τα ίδια στελέχη ακούγεται στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ ότι ακόμα και αν το συνέδριο γίνει νωρίτερα, υπάρχει ο κίνδυνος να έχει τη μορφή εκδήλωσης και να μην ψηφιστούν σε αυτό θέσεις και όργανα.

Στα σενάρια αυτά απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σημειώνοντας ότι στις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις της ΚΟΕΣ θα ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία του συνεδρίου και ότι σε αυτό θα ψηφιστούν και θέσεις και πρόσωπα. Την ίδια ώρα ενδιαφέρον παρουσιάζουν η στάση των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ όπως και οι διαχωριστικές γραμμές που αναμένεται να βάλουν στο συνέδριο. Άλλωστε με τις δηλώσεις τους, που κατά καιρούς έχουν απασχολήσει, προκαλώντας πονοκεφάλους στη Χαριλάου Τρικούπη, έχουν κάνει σαφείς τις προθέσεις τους.

Δούκας: Δεν θα υπάρξει συγκυβέρνηση με τη Ν.Δ.

Ο Χάρης Δούκας επιμένει ότι στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ακόμα και αν η θέση αυτή θεωρείται αυτονόητη από την ηγεσία, πρέπει να ψηφιστεί από τη βάση ότι δεν θα υπάρξει υπό καμία συνθήκη συγκυβέρνηση με τη Ν.Δ. Παράλληλα ζητά να παρουσιαστεί από το ΠΑΣΟΚ το περιεχόμενο ενός μοντέλου προοδευτικής διακυβέρνησης και να ανοίξει η συζήτηση με όλες τις δυνάμεις του χώρου, έχοντας καθαρές θέσεις, ενώ σε αυτές εντάσσει και το κόμμα Τσίπρα όταν αυτό ιδρυθεί. Προτείνει επίσης ανοιχτό μητρώο για την εκλογή των συνέδρων, υπογραμμίζοντας ότι έτσι δεν θα γίνει ένα συνέδριο σκληρών συγκρούσεων οργανωτικών μηχανισμών.

Γερουλάνος: Ανοιχτό προσκλητήριο

Ο Παύλος Γερουλάνος έβαλε στο τραπέζι τη δυνατότητα των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών την οποία υποστηρίζει εδώ και χρόνια. Τάχθηκε υπέρ ενός ανοιχτού προσκλητηρίου σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες και πρότεινε τη λειτουργία οργάνων που θα έχουν συγκεκριμένους στόχους, πρόγραμμα και λογοδοσία. Αναφορικά με την ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου, υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει το Σαββατοκύριακο στις 21 και 22 Μαρτίου, κοντά στην εθνική επέτειο της 25ης, και λόγω συμβολισμών.

Διαμαντοπούλου: Αυτόνομη πορεία

Η Άννα Διαμαντοπούλου περιέγραψε το ΠΑΣΟΚ ως αυτόνομο πόλο της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας και τόνισε ότι αυτή θα πρέπει να είναι η ιδεολογική βάση του επικείμενου συνεδρίου. Επέμεινε στην αυτόνομη πορεία του κόμματος με καθαρές διαχωριστικές γραμμές τόσο απέναντι στη Ν.Δ. όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ζήτησε την έκφραση όλων των απόψεων λέγοντας: «Η διαφωνία δεν είναι εσωστρέφεια και η ενότητα δεν επιβάλλεται. Είναι αποτέλεσμα σύνθεσης και σεβασμού».

Κατρίνης: Στο συνέδριο στρατηγική και συνεργασίες

Ο Μιχάλης Κατρίνης υπεραμύνθηκε του ανοίγματος σε πολίτες και στελέχη χωρίς «face control» με καθαρό στίγμα διεύρυνσης και επιστροφής του κόσμου στην παράταξη. Ζήτησε συλλογικές αποφάσεις στο συνέδριο για ζητήματα στρατηγικής και μετεκλογικών συνεργασιών. «Με μια τολμηρή στρατηγική το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές και να πετύχει την πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε στην παρέμβασή του.

Οι διαχωριστικές γραμμές

Η επόμενη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου. Η ανακοίνωση της ημερομηνίας διεξαγωγής του συνεδρίου θα λειτουργήσει ευεργετικά για τις ισορροπίες στο κόμμα. Μέχρι τότε οι διαχωριστικές γραμμές στη στρατηγική είναι σαφείς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει στην αυτόνομη πορεία κλείνοντας διαύλους με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με το κόμμα Τσίπρα. Η Άννα Διαμαντοπούλου το ίδιο, δεν επιθυμεί να υπάρξει συμπόρευση με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε αντίθετη γραμμή πλεύσης κινούνται ο Χάρης Δούκας και ο Μιχάλης Κατρίνης, που επιθυμούν ο διάλογος με τα κόμματα του προοδευτικού χώρου να ανοίξει και προεκλογικά με καθαρές θέσεις. Πιο κοντά σε αυτή την προσέγγιση βρίσκεται και ο Παύλος Γερουλάνος.

