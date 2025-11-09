Υπομονή από τους αγρότες ζητά ο Κέλλας: Τέλη Νοέμβρη η βασική ενίσχυση ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων

Απαντήσεις στους αγρότες που διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις έδωσε ο Χρήστος Κέλλας, μέσα από την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» της ΕΡΤ.

O υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ξεκαθάρισε ότι η βασική ενίσχυση, ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ, θα καταβληθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου, ενώ ακολουθούν και άλλες πληρωμές του ίδιου μήνα.

Όπως είπε, την ίδια περίοδο θα δοθούν τα ποσά του μέτρου 23, ύψους 178 εκατ. ευρώ, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά, ενώ θα καταβληθούν 50 εκατ. ευρώ για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία μετά τις καταστροφές από τον «Ντάνιελ».

Δεκαπέντε ημέρες μετά την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης θα δοθεί προκαταβολή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ για ζημιές από παγετό, ύψους 100 εκατ. ευρώ, πρόσθεσε.

Γιατί καθυστέρησε η βασική ενίσχυση

Ο υφυπουργός εξήγησε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός πως το ΟΣΔΕ έκλεισε φέτος στις 20 Οκτωβρίου, μετά από αίτημα των ίδιων των αγροτών λόγω τεχνικών προβλημάτων.

«Η βασική ενίσχυση πληρώνεται έναν μήνα μετά το κλείσιμο του ΟΣΔΕ, γι’ αυτό πάμε στα τέλη Νοεμβρίου», τόνισε.

Έλεγχοι και «κλεμμένα»

Αναφερόμενος στις αποκαλύψεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, δήλωσε ότι: «Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 33 εκατομμύρια ευρώ που καταβλήθηκαν σε αγρότες που δεν τα δικαιούνταν. Ο έλεγχος συνεχίζεται σε 7.000 ΑΦΜ και τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις. Η κυβέρνηση δεν θα υπολογίσει πολιτικό κόστος. Όλα τα κλεμμένα θα επιστραφούν».

Για το αγροτικό πετρέλαιο, ο κ. Κέλλας ανέφερε πως «ήδη μόλις προχθές πληρώθηκε το αγροτικό πετρέλαιο, ενώ μία εβδομάδα πριν είχαν πληρωθεί τα φερτά υλικά στα ακαλλιέργητα χωράφια στη Θεσσαλία, καθώς επίσης και οι ζωοτροφές». Επιπλέον για τα ΑΦΜ που δεν πληρώθηκαν, ο αρμόδιος υφυπουργός επιβεβαίωσε το γεγονός τονίζοντας πως υπάρχουν περιπτώσεις που κρατήθηκαν για έλεγχο από την ΑΑΔΕ.

Αξίζει να σημειωθεί πως διευκρίνισε πως αυτά τα θέματα θα προσπαθήσει να τα λύσει η ΑΑΔΕ, δεν είναι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι καθαρά της ΑΑΔΕ.

Για την ευλογιά των προβάτων και τα εμβόλια

Ο υφυπουργός αποκάλυψε ότι έχουν ήδη δοθεί 40 εκατομμύρια ευρώ σε κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους, υπογραμμίζοντας πως: «Δεν έχει εγκριθεί ακόμα το εμβόλιο σε κανένα κράτος της Ε.Ε. ούτε στη Βουλγαρία, όπως διακινούσαν κάποιοι. Είναι κρίσιμο να τηρηθούν τα μέτρα βιοασφάλειας».

Διαβεβαίωση προς τους αγρότες

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Κέλλας διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο παραμένει «ανοιχτό» στους εκπροσώπους των αγροτών που ετοιμάζονται να διαμαρτυρηθούν στην Αθήνα.

«Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι των αγροτών. Είμαστε εδώ να ακούσουμε τα αιτήματά τους», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Όταν, ο πράσινος Πρωθυπουργός, έγινε «MAGA»

Παραλίγο να ανατρέψει την ΝΔ και στην ΚΕΔΕ ο Δούκας – Η αποχή των κυβερνητικών και η περίεργη στάση κάποιων Κεντροαριστερών

Βενιζέλος για Τέμπη: «Η κυβέρνηση φέρεται ως αντίδικος των γονέων»