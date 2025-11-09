Όταν, ο πράσινος Πρωθυπουργός, έγινε «MAGA»

Ο Τραμπ, υλοποιώντας το δόγμα “MAGA”, «Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά», διακήρυξε τους τέσσερις βασικούς πυλώνες της πολιτικής του απέναντι στην ΕΕ: Ασφάλεια, Δασμοί, ενέργεια, επενδύσεις της ΕΕ στις ΗΠΑ.

Ξεκίνησε καταγγέλλοντας την ΕΕ, ότι, έγινε για να κλέβει τις ΗΠΑ. Ακολούθησε μια περίοδος εντάσεων στις σχέσεις των δύο πλευρών.

Όταν, ο Τραμπ βρέθηκε στη Σκωτία, σε ιδιωτική επίσκεψη στην εκεί επιχείρησή του, πήγε και η Ούρσουλα Φον Ντε Λαινεν στις 28/7/25, και ουσιαστικά αποδέχτηκε και τους τέσσερις όρους του.

Ειδικά για την ενέργεια, η Ούρσουλα Φον Ντε Λάινεν, δεσμεύτηκε ότι, η ΕΕ θα εισάγει, τα επόμενα τρία χρόνια 750 δις ευρώ LNG, από τις ΗΠΑ.

Η αγορά LNG από τις ΗΠΑ της ΕΕ και της Ελλάδας, είχε ήδη αρχίσει από το 2020 και εντάθηκε, λόγω των κυρώσεων προς την Ρωσία, μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φλεβάρη του 2022. Αυξάνεται και θα συνεχίζει θεωρητικά, να αυξάνεται, ειδικά μετά το 2027, που τελειώνουν οι μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας ρωσικού αερίου και, θα τεθεί σε εφαρμογή, η πρόσφατη απόφαση της ΕΕ για καθολική απαγόρευση εισαγωγής υδρογονανθράκων από τη Ρωσία.

Στο 6ο foroum P-Tec, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 6-7 Νοεμβρίου, το περσινό έγινε στο Βουκουρέστι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί του Τραμπ, ανακήρυξαν την Ελλάδα πύλη εισόδου του LNG από τις ΗΠΑ, σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, σε πρώτη φάση, σε Ουκρανία, στη δεύτερη.

Η επιλογή, όπως δήλωσαν οι ομιλητές, έχει για τις ΗΠΑ κυρίως γεωπολιτικό χαρακτήρα, να απομονώσουν τη Ρωσία, να της στερήσουν πολύτιμους πόρους για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία, να απεξαρτήσουν την ΕΕ ενεργειακά από τη Ρωσία, αλλά και οικονομικούς, αυξάνοντας τις εξαγωγές τους.

Η Ελλάδα, κυρίως μέσω Αλεξανδρούπολης, μετά τη μετατροπή της σε στρατιωτική πύλη των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, για τη Ρωσία, γίνεται και η ενεργειακή πύλη, για την απεξάρτηση των χωρών της ανατολικής πλευράς της ΕΕ, από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Προκύπτουν όμως, σημαντικά, οικονομικά και γεωπολιτικά ερωτήματα:

α). Ποιο το οικονομικό όφελος της Ελλάδας, τόσο από την υποδοχή του LNG από τις ΗΠΑ, αλλά και από τα τέλη διέλευσης, δεδομένου ότι η τιμή του είναι αρκετά υψηλότερη από το φυσικό αέριο των αγωγών, είτε του ρωσικού, μέχρι το τέλος του 2027, είτε του Αζέρικου και του Καταριανού, που θα συνεχίσει να αγοράζει η χώρα μας; β). Δεδομένου ότι, το φυσικό αέριο είναι καύσιμο μετάβασης, η ΕΕ, πρέπει να μειώσει την χρήση φυσικού αερίου κατά 20%, έως το 2030, και να την μηδενίσει μέχρι το 2050, θα υπάρξει απόσβεση των επενδύσεων;

γ). Η χώρα μας έχει αποφασίσει οριστικά να είναι ο βασικός μοχλός της γεωπολιτικής στρατιωτικής και οικονομικής πίεσης στην Ρωσία και για πόσα χρόνια; Αν, υπάρξει συμφωνία για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, στην βάση που πρότεινε ο Τράμπ και αποδέχτηκε ο Ζελένσκι, γεγονός που σημαίνει και το τέλος της απαγόρευσης αγοράς ρωσικών υδρογονανθράκων από τις χώρες της ΕΕ, τι θα κάνει η χώρα μας, όταν μάλιστα η τιμή του θα είναι πολύ πιο χαμηλή από το Αμερικανικό LNG;

δ). Όλα αυτά βεβαίως, ισχύουν ακόμη περισσότερο για τις χώρες του λεγόμενου κάθετου ανατολικού άξονα.

Β). Πόσο, αντίκρισμα αλήθειας έχουν οι πανηγυρισμοί, για τη μελλοντική εξόρυξη φυσικού αερίου δυτικά της Κέρκυρας και νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και των υπουργών του, η Ελλάδα γίνεται χώρα εξόρυξης φυσικού αερίου, το οποίο θα το χρησιμοποιεί για τις δικές της ανάγκες και θα εξάγει μεγάλες ποσότητες στις χώρες της ΕΕ.

Για να δούμε όμως τα πραγματικά δεδομένα και χωρίς να αναφέρω τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό:

α) Δυτικά της Κέρκυρας

Ο Αντιπρόεδρος της ExonnMobil, μιλώντας στο foroum των Αθηνών, διευκρίνισε:

1. Μέσα στο 2026 θα αποφασίσουν, αν θα προχωρήσουν σε ερευνητικές γεωτρήσεις μέχρι το τέλος του 2027.

2. Αν τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και τα πιθανά κοιτάσματα εκμεταλλεύσιμα, τότε θα προχωρήσουν στην επένδυση για την εξόρυξη, η οποία μπορεί να ξεκινήσει μέχρι το 2035.

3. Σε πλήρη ανάπτυξη της εξόρυξης και της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος και σύμφωνα με τις ενδεικτικές εκτιμήσεις της ποσότητάς του, όπως και τους συμβολαίου εκμετάλλευσης, η χώρα μας θα εισπράττει όφελος, αν οι τιμές στην διεθνή αγορά είναι οι σημερινές, λιγότερο από ένα δις ευρώ ετησίως.

β). Νότια της Κρήτης.

1. Στις 4 Ιουλίου του 2018, τα δυο θαλάσσια οικόπεδα Νοτιοδυτικά της Κρήτης, παραχωρήθηκαν στην κοινοπραξία Total, η οποία αργότερα αποχώρησε, ExonnMobil και ΕΛΠΕ.

2. Μέχρι το 2024, ολοκλήρωσε τις σεισμογραφικές έρευνες και σε 3D απεικόνιση και έπρεπε να προχωρήσει σε ερευνητικές γεωτρήσεις, τις οποίες όμως ακόμη δεν πραγματοποίησε, ζητώντας συνεχώς αναβολές. Συνεπώς και σήμερα να ξεκινήσει τις γεωτρήσεις, αν είναι θετικά για εξόρυξη και εκμετάλλευση τα κοιτάσματα, τότε, θα χρειαστούν οι ανάλογες επενδύσεις και σύμφωνα με τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της ExonnMobil, για το οικόπεδο δυτικά της Κέρκυρας, περίπου 6-7 χρόνια για να φθάσουμε στην εκμετάλλευση, δηλαδή μετά το 2035.

2. Τα δύο θαλάσσια οικόπεδα Νοτιοανατολικά της Κρήτης έχουν παραχωρηθεί πρόσφατα στην κοινοπραξία Chevron-Hellenic Energy, όμως θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να υπογραφεί η συμφωνία και να κυρωθεί στην βουλή. Έστω και όλα αυτά τελειώσουν μέσα στο 2026, τότε θα χρειαστούν, πέντε τουλάχιστον χρόνια για τις σεισμογραφικές έρευνες και, αν όλα πάνε καλά, το 2040, θα μπορέσει να αρχίσει η εκμετάλλευση.

Αφήνω το γεγονός ότι, για να προχωρήσουν οι γεωτρήσεις και κυρίως η επένδυση και η εξόρυξη, θα πρέπει να έχει υπάρξει οριοθέτηση της ΑΟΖ με τη Λιβύη, είτε με διμερή συμφωνία είτε με κοινή προσφυγή στη Χάγη. Με ποιους όρους όμως θα γίνει, όταν η Λιβύη, αμφισβητεί με ρηματική ανακοίνωση στον ΟΗΕ την οριοθέτηση των θαλάσσιων οικοπέδων από την Ελλάδα, ακόμη και χωρίς την προβολή του Τουρκολιβικού μνημονίου;

Τελειώνοντας, αν όλα πάνε καλά, υπάρχουν ακόμη μερικά απλά ερωτήματα:

1. Πόσο αέριο θα χρειάζεται η χώρα μας, οι χώρες του κάθετου ανατολικού άξονα της ΕΕ, η ΕΕ στο σύνολό της, όταν πρέπει να έχει μειώσει την χρήση φυσικού αερίου μέχρι το 2030 και να την μηδενίσει μέχρι το 2050;

2. Πού θα διαθέτει το LNG από τις ΗΠΑ, και το φυσικό αέριο που θα παράγει η ίδια, όταν οι ανάγκες της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια το 2030, θα καλύπτονται, με βάση τον νομοθετημένο Εθνικό Σχεδιασμό «ΕΣΕΚ», κατά 70%, από ΑΠΕ; Σήμερα. οι ΑΠΕ καλύπτουν το 55% περίπου, με ελλιπές δίκτυο και χωρίς αποθηκευτικούς χώρους, οι οποίοι, πρέπει να έχουν κατασκευαστεί το αργότερο, μέχρι το 2030

3. Ακόμη χειρότερα, όταν οι περισσότερες χώρες της ΕΕ είναι πιο μπροστά από εμάς, μερικές παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από πυρηνικά εργοστάσια και πέρσι η ΕΕ αποφάσισε ότι είναι επιλέξιμη η χρηματοδότηση και με κοινοτικούς πόρους η κατασκευή και άλλων;

Φυσικά ο Πρωθυπουργός ξέρει ότι, αυτά που λέει σήμερα, μπορεί να τα επενδύσει πολιτικά στις εθνικές εκλογές, σε ένα περίπου χρόνο, μετά για ότι συμβεί θα φταίνε οι επόμενοι. Η χώρα όμως, δεν μπορεί να ζήσει στο συννεφάκι της προπαγάνδας του, γιατί θα πληρώσει πολύ ακριβά τις επιλογές του.

Όπως, πλήρωσε και πληρώνει τις επιλογές του, όταν ως φρέσκος Πρωθυπουργός, τον Σεπτέμβριο του 2019, αποφάσισε τη βίαιη απολιγνιτοποίηση.

