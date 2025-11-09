Παραλίγο να ανατρέψει την ΝΔ και στην ΚΕΔΕ ο Δούκας – Η αποχή των κυβερνητικών και η περίεργη στάση κάποιων Κεντροαριστερών

Μεγάλες εκπλήξεις επιφύλασσε το συνέδριο της ΚΕΔΕ, δυσάρεστες για την κυβέρνηση και την αυτοδιοικητική της παράταξη. Μια πρόταση- ψήφισμα της παράταξης “Αυτοδιοίκηση Τώρα” του Χάρη Δούκα που περιλάμβανε την καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής που όπως σημειωνόταν οδηγεί σε αδιέξοδο τους Δήμους της χώρας, ήταν αρκετή για να δοκιμάσει τις αντοχές της προσκείμενης στην ΝΔ παράταξης στους Δήμους. Το συνέδριο ενέκρινε οριακά με 92 ψήφους έναντι 89 την πρόταση της πλειοψηφίας που αποτελείται από γαλάζιους Δημάρχους, την ώρα που οι συσχετισμοί είναι 66% υπέρ της προσκείμενης στη ΝΔ παράταξης και 30% υπέρ της παράταξης “Αυτοδιοίκηση Τώρα”.

Οι γαλάζιοι δήμαρχοι γύρισαν την πλάτη στην κυβέρνηση

Έγινε έτσι σαφές ότι υπήρξε καθαρή αποδοκιμασία των κυβερνητικών επιλογών έναντι της αυτοδιοίκησης από μεγάλο μέρος των Δημάρχων που έχουν εκλεχθεί με την στήριξη της ΝΔ. Η μεγάλη αποχή τους από την ψηφοφορία, λίγο έλειψε να οδηγήσει στην επικράτηση της παράταξης του Χάρη Δούκα στην ΚΕΔΕ, που έδειξε ότι συσπειρώνει και νέες δυνάμεις στον αυτοδιοικητικό χάρτη. Καθώς η παράταξη του ΚΚΕ πήρε 10 ψήφους, στο συγκεκριμένο ψήφισμα η φιλοκυβερνητική παράταξη παρά τους ευνοϊκούς για αυτή συσχετισμούς έχασε την πλειοψηφία στο συνέδριο. Την ίδια ώρα στο στρατόπεδο του Χάρη Δούκα πανηγύρισαν για το αποτέλεσμα που πέτυχαν. Αντίστοιχη τοποθέτηση είχε και ο Κώστας Ζαχαριδης.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι αυτή η παραλίγο ανατροπή θα μπορούσε να είχε γίνει πράξη αν όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του ο Χάρης Δούκας κάποιοι Δήμαρχοι που είχαν εκλεχθεί με προοδευτικά ψηφοδέλτια δεν είχαν ψηφίσει την πρόταση της φιλοκυβερνητικής παράταξης. “Είναι επίσης λυπηρή η εικόνα των ελάχιστων εκείνων που εξελέγησαν με προοδευτικά ψηφοδέλτια αλλά για μια ακόμη φορά ταυτίστηκαν με τη φιλοκυβερνητική παράταξη, ψηφίζοντας την πρόταση της” υπογραμμίζει ο Δήμαρχος της Αθήνας.

Η περίεργη στάση κεντροαριστερών που έριξαν σωσίβιο στη ΝΔ

Με αυτά τα δεδομένα κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα με ισχυρούς συμβολισμούς είναι ενδεικτικά για την διάσπαση των δυνάμεων στην αυτοδιοίκηση. Ενδεχομένως να αποτυπώνουν σε ένα βαθμό και διαχωριστικές γραμμές που παρατηρούνται εδώ και πολύ καιρό εντός του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, η Μαρία Καναβάκη από το Ηράκλειο που ήταν μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ μέχρι και την πρόσφατη συγκρότηση της ΚΟΕΣ απείχε από την ψηφοφορία στερώντας μια πολύ κρίσιμη για το τελικό αποτέλεσμα ψήφο. Εντύπωση προκάλεσε επίσης σε Δημάρχους από την κεντροαριστερά η τοποθέτηση του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη που δεν έστρεψε τα πυρά του κατά των κυβερνητικών επιλογών στην αυτοδιοίκηση αντίθετα επικεντρώθηκε σε ζητήματα που αφορούσαν τις καινοτομίες και δεν στήριξε το ψήφισμα της παράταξης Δούκα. Ένα ακόμα παράδειγμα είναι αυτό του Δημάρχου της Αγίας Παρασκευής Γιάννη Μυλωνάκη που αν και θεωρείται πασοκογενής σύμφωνα με τις ίδιες πηγές στήριξε την πρόταση της φιλοκυβερνητικής παράταξης.

ΠΑΣΟΚ: Ηχηρό ράπισμα στην κυβερνητική πολιτική

Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία μιλούσε για ηχηρό ράπισμα στην κυβερνητική πολιτική από τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ. “Το συνέδριο της ΚΕΔΕ, παρά τις μεθοδεύσεις και τους εκβιασμούς που επιχειρήθηκαν, ενέκρινε μόλις με 92 ψήφους την πρόταση της πλειοψηφίας που ελέγχεται από την κυβέρνηση έναντι 89 ψήφων της πρότασης- ψηφίσματος της παράταξης “Αυτοδιοίκηση Τώρα” με επικεφαλής τον Χάρη Δούκα, με μεγάλη αποχή πολλών εκπροσώπων που πρόσκεινται στην παράταξη που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Ενώ το 66% των εκπροσώπων είχε στηρίξει στις εκλογές της ΚΕΔΕ την κυβερνητική παράταξη, στην σημερινή ψηφοφορία οι περισσότεροι απείχαν γυρνώντας την πλάτη στην ασκούμενη πολιτική” αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

