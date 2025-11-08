Απίστευτες σκηνές στο συνέδριο της ΚΕΔΕ: Η ΝΔ δεν ήθελε ονομαστική ψηφοφορία και παραλίγο να πέσει… ξύλο (Video)

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας στην Αλεξανδρούπολη, λίγο πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία για το ψήφισμα, που θα εξέδιδε το Σώμα.

Το γαλάζιο προεδρείο (η ΚΕΔΕ ελέγχεται από τη ΝΔ) μόλις κατάλαβε ότι πολλοί σύνεδροι προερχόμενοι από την κυβερνητική παράταξη, την είχαν… κάνει (επιλέγοντας την αποχή ως έκφραση διαμαρτυρίας) και υπήρχε κίνδυνος να χαθεί η ψηφοφορία, ανακοίνωσε περίπου και την… περαίωση της διαδικασίας! Αρχικά προσπάθησε να μην γίνει καν ψηφοφορία, αλλά να «περάσει» το ψήφισμα της παράταξης της ΝΔ, ως αυτό που εκφράζει την πλειοψηφία, άρα να μην τεθεί καν θέμα επιλογής.

Στη συνέχεια, έκανε ελιγμό, προσπαθώντας να επιβάλλει μία «ψηφοφορία», κάπως σαν… δια βοής ένα πράγμα. Ή έστω δια ανατάσεως της χειρός, όπου τα αποτελέσματα βγαίνουν με το… μάτι.

Μπροστά σε αυτούς τους ελιγμούς και τα απίστευτα του προεδρείου πήρε το λόγο ο Χάρης Δούκας, που εκπροσωπούσε ένα ενιαίο μέτωπο κεντροαριστερών δυνάμεων και το οποίο φαινόταν… «απειλητικό» για ανατροπή των συσχετισμών. Ο δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε να γίνει ονομαστική ψηφοφορία και εφόσον δεν υπήρχε συμφωνία του προεδρείου επί της πρότασής του, να αποφανθεί η νομική υπηρεσία της ΚΕΔΕ για τη διαδικασία. Μάλιστα ο κ. Δούκας ζήτησε να κλείσουν οι πόρτες, ώστε να μην διαλυθεί, λόγω της τεχνητής έντασης, που προκάλεσε το γαλάζιο προεδρείο, το συνέδριο.

Επιπλέον εκδηλώθηκαν έντονες αντιδράσεις από το σώμα, καθώς πολλοί σύνεδροι δεν πίστευαν στα αυτιά τους με τις μεθοδεύσεις του προεδρείου. Ακολούθησε ένα χάος, με το προεδρείο να επιτίθεται στους διαμαρτυρόμενους, οι οποίοι σηκώθηκαν όρθιοι και ζητούσαν εξηγήσεις.

Στο πανδαιμόνιο που ακολούθησε ανταλλάχθηκαν κατηγορίες, με το κλίμα να είναι έκρυθμο και έτοιμο ανά πάσα στιγμή να οδηγηθεί και σε χειροδικίες.

Μπροστά στον κίνδυνο να ξεφύγει εντελώς η κατάσταση και ενώ η συνεδρίαση μεταδιδόταν ζωντανά από το site της ΚΕΔΕ, επικράτησε η γραμμή να γίνει η ψηφοφορία με τον κάθε σύνεδρο να σηκώνει το καρτελάκι του και να καταγράφεται επισήμως και ρητώς.

Κάπως έτσι προέκυψε το 92 υπέρ του ψηφίσματος της γαλάζιας παράταξης, το 89 υπέρ της κεντροαριστεράς και το 10 υπέρ του ψηφίσματος που κατέθεσε το ΚΚΕ.

Στην πραγματικότητα δηλαδή, η ΝΔ εκεί που είχε προ διετίας καταγράψει 66% στην ΚΕΔΕ, στη συγκεκριμένη ψηφοφορία βρέθηκε να είναι μειοψηφία, αφού το δικό της ψήφισμα έλαβε το 48%, έναντι 52% που κέρδισαν τα δύο ψηφίσματα της αντιπολίτευσης.

Διαβάστε επίσης:

Χαρίτσης στην ΚΕ της Νέας Αριστεράς: Προοδευτικό μέτωπο και κοινό ψηφοδέλτιο – Εσωτερικό δημοψήφισμα αν υπάρχει «ριζική διαφωνία»

Μήνυμα Ράιτ στην Τουρκία: «Ελπίζω να μη σταθεί εμπόδιο»

ΚΕΔΕ: Παραλίγο σοκ για την κυβέρνηση από τους δημάρχους – Το κεντροαριστερό μπλοκ του Δούκα έκανε θρίλερ τη ψηφοφορία