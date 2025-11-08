ΚΕΔΕ: Παραλίγο σοκ για την κυβέρνηση από τους δημάρχους – Το κεντροαριστερό μπλοκ του Δούκα έκανε θρίλερ τη ψηφοφορία  

Τα μηνύματα της κοινωνικής δυσφορίας φτάνουν από παντού στην κυβέρνηση. Ακόμα κι από χώρους όπου υποτίθεται ήλεγχε τους συσχετισμούς, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, στην οποία είχε καταγάγει άνετη νίκη στο γενικό χάρτη της χώρας πριν δύο χρόνια.

Όμως, στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας στην Αλεξανδρούπολη, στο τσακ απέφυγε ένα γερό σοκ, παρότι η παράταξη της ΝΔ θεωρούσε αρχικά ότι θα ήταν ένας υγιεινός περίπατος.

Στην ψηφοφορία για το πλαίσιο με το οποίο θα βαδίσουν οι δήμοι, η πλευρά της κυβερνητικής παράταξης κατάφερε να κερδίσει οριακά το μέτωπο που είχε συγκροτήσει ο Χάρης Δούκας με τις κεντροαριστερές και προοδευτικές δυνάμεις. Μάλιστα χρειάστηκε να διακοπεί τρεις φορές η ψηφοφορία, μπροστά στον κίνδυνο που αντιμετώπιζε η ΝΔ να χάσει.

Τελικά το αποτέλεσμα ήταν να λάβει η παράταξη του γαλάζιου προέδρου Λάζαρου Κυρίζογλου μόλις 92 ψήφους, η ενιαία παράταξη των προοδευτικών δυνάμεων, με επικεφαλής τον δήμαρχο Αθήνας 89 ψήφους, ενώ το ΚΚΕ κατέβηκε με δικό του ψήφισμα και η παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση κατέγραψε 10 ψήφους.

Να σημειωθεί ότι η παράταξή του κ. Κυρίζογλου είχε λάβει ποσοστό 65,78% και 20 έδρες επί συνόλου 31 στη διοίκηση της ΚΕΔΕ, τον Μάρτιο του 2024.

Με βάση εκείνους τους συσχετισμούς η μετατόπιση δυνάμεων και η ενίσχυση του κεντροαριστερού πόλου, που εκφράζει μία γενικότερη δυσφορία για την πολιτική της κυβέρνησης στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και η δυναμική της συνεργασίας στην κεντροαριστερά δείχνει ικανή να πετύχει μεγάλες ανατροπές.

Το ψήφισμα της κεντροαριστεράς περιλάμβανε «την καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής που οδηγεί σε αδιέξοδο τους Δήμους της χώρας, αλλά και συγκεκριμένες κινητοποιήσεις για τη διεκδίκηση των αιτημάτων της Αυτοδιοίκησης, που έχουν στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών».

Σε ανακοίνωσή της η παράταξη «Αυτοδιοίκηση Τώρα», του Χάρη Δούκα σημειώνει ότι «το Συνέδριο ενέκρινε, μόλις με 92 έναντι 89 ψήφων, την πρόταση της πλειοψηφίας, που περιορίζεται στα γνωστά ευχολόγια των προσκείμενων στη ΝΔ Δημάρχων. Αν ληφθεί υπόψη ότι η αναλογία των παρατάξεων στις εκλογές της ΚΕΔΕ ήταν 66% υπέρ της προσκείμενης στη ΝΔ παράταξης, έναντι 30% της Αυτοδιοίκησης Τώρα (που συσπειρώνει προοδευτικές δυνάμεις), γίνεται σαφές ότι η πολιτική μας αγγίζει όλο και περισσότερο τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης, με σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Ότι υπάρχει μια δραματική αλλαγή των συσχετισμών.

Αποδεικνύει, επίσης, την όλο και μεγαλύτερη αποδοκιμασία των κυβερνητικών πολιτικών, αλλά και τη σημασία της ευρύτερης συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.

Είναι απαράδεκτο ότι η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ χρησιμοποίησε κάθε είδους μεθοδεύσεις, προκειμένου, έστω και με ελάχιστη πλειοψηφία, να περάσει το ανώδυνο για τη ΝΔ ψήφισμά της. Έρχονται σε γνώση μας σοβαρές καταγγελίες, που θα εξεταστούν διεξοδικά. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι η πρόταση της παράταξης του ΚΚΕ πήρε 10 ψήφους, γίνεται σαφές ότι η φιλοκυβερνητική παράταξη έχασε την πλειοψηφία στο Συνέδριο.

Είναι επίσης λυπηρή η εικόνα των ελάχιστων εκείνων που εξελέγησαν με προοδευτικά ψηφοδέλτια, αλλά για μία ακόμη φορά ταυτίστηκαν με τη φιλοκυβερνητική παράταξη, ψηφίζοντας την πρότασή της».

Μεγάλη αυτοδιοικητική ανατροπή στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη.



Η ψηφοφορία κατέγραψε μεγάλη αποδοκιμασία και αποσυσπείρωση του φιλοκυβερνητικού μπλοκ.



Παράταξη Κυρίζογλου 92

Παράταξη Δούκα (ενιαία παράταξη των προοδευτικών δυνάμεων) 89

Παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση 10… November 8, 2025

