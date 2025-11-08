search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

08.11.2025 15:16

Μαρινάκης για γκαζάκι στα γραφεία της «Ομάδας Αλήθειας»: «Η αλήθεια ενοχλεί»

08.11.2025 15:16
Μήνυμα ότι η ΕΛ.ΑΣ. θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες της «επίθεσης στα γραφεία του Ελλάδα 24 και της Ομάδα Αλήθειας» έστειλε ο Παύλος Μαρινάκης με ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν πρόκειται να εκφοβίσουν όσους υπηρετούν την ενημέρωση και την ελευθερία του λόγου.

«Η επίθεση στα γραφεία του Ελλάδα 24 και της Ομάδα Αλήθειας είχε ως στόχο να τους φοβίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συμβεί το εντελώς αντίθετο. Η αλήθεια ενοχλεί. Είμαστε βέβαιοι ότι, για ακόμα μία φορά, η ΕΛΑΣ θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες για να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», έγραψε.

«Η τρομοκρατία δε θα περάσει»

Ανακοίνωση εξέδωσε και το γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας με το οποίο καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία.

«Η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, η ελευθεροτυπία δεν τρομοκρατείται», αναφέρει και τονίζει πως περιμένει «από όλα τα κόμματα την αυτονόητη και επιβεβλημένη καταδίκη».

