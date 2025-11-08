«Αστυνομία διαδικτύου» φτιάχνει η Μενδώνη για τους υπαλλήλους του ΥΠΠΟ – Σφοδρές αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ 

Τεράστια ερωτήματα και σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η κίνηση του υπουργείου Πολιτισμού να διαμηνύσει στους υπαλλήλους του ότι θα… παρακολουθεί τις δραστηριότητές τους στα σόσιαλ μίντια, θα τις αξιολογεί αν είναι… πρέπουσες και προφανώς θα λαμβάνει μέτρα.

Το παράξενο μέτρο του υπουργείου, που παραπέμπει σε… Big Brother και άλλα φαινόμενα από σκοτεινές περιόδους φακελώματος, προέκυψε τις τελευταίες ημέρες, με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη να μην απαντά, προτιμώντας τη σιωπή, ενώ μετά τον ΣΥΡΙΖΑ, την έντονη αποδοκιμασία του εξέφρασε και το ΠΑΣΟΚ.

Η τομεάρχης Πολιτισμού του Κινήματος Νάγια Γρηγοράκου τονίζει ότι «το ΥΠΠΟ δεν νοείται να μπει στα σπίτια και στα timelines των υπαλλήλων του».

«Πρόκειται για οδηγία που ευθέως υπερβαίνει τον σκοπό και τα όρια του Πλαισίου, δεν έχει καμία σχέση με κυβερνοασφάλεια, και παραβιάζει ευθέως το Σύνταγμα, τον GDPR και το βασικό σώμα προστασίας των δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων. Η ιδιωτική έκφραση και η προσωπική παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα είναι ατομικό δικαίωμα — δεν αποτελεί αντικείμενο “παρακολούθησης” από καμία κρατική υπηρεσία» σημειώνει η κυρία Γρηγοράκου και ζητά από την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του ΥΠΠΟ «να αποσύρει άμεσα την επίμαχη παράγραφο του κεφαλαίου 2.14 και να περιορίσει το σχετικό κείμενο αποκλειστικά στους επίσημους λογαριασμούς του ΥΠΠΟ και των εποπτευόμενων φορέων. Καμία ανοχή σε ρυθμίσεις που ανοίγουν την πόρτα σε κρατικό έλεγχο πάνω στην ιδιωτική σφαίρα και στην ελευθερία έκφρασης».

… Αστυνομία κοινωνικών δικτύων από τη Μενδώνη

Σύμφωνα με το περιβόητο κεφάλαιο 2.14 του νέου Ενιαίου Πλαισίου Ασφάλειας Πληροφοριών του ΥΠΠΟ, «το Υπουργείο Πολιτισμού παρέχει κατευθύνσεις στους υπαλλήλους αναφορικά με την αποδεκτή συμπεριφορά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η διαδικτυακή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρακολουθείται συστηματικά, ώστε να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται εγκαίρως δημοσιευμένο υλικό που θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Οι υπάλληλοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις πολιτικές του Υπουργείου κατά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ιδιωτική τους ζωή, καθώς δύναται να θεωρηθεί ότι -έστω και ατύπως- εκπροσωπούν δημοσίως το Υπουργείο.

Οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι ιδιωτικές δραστηριότητές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αντιτίθενται στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με το Υπουργείο και διαχωρίζουν σαφώς την ιδιωτική παρουσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από την επίσημη εκπροσώπηση του Οργανισμού».

Σκοτεινές στιγμές, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Για «νέο μνημείο αυταρχισμού και λογοκρισίας» είχε μιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, μόλις αποκαλύφθηκε το θέμα.

Στην ανακοίνωσή του έκανε λόγο για «πρωτοφανείς συνθήκες για τους εργαζομένους στο ΥΠΠΟ που παραβιάζουν κατάφωρα τόσο τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, όσο και το θεσμοθετημένο πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αλλά και το συνταγματικά κατοχυρωμένο ατομικό δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης».

Και τόνιζε:

«Είναι προφανές πως με πρόσχημα την κυβερνοασφάλεια το Υπουργείο Πολιτισμού χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση ως πρόκριμα για την επέκταση της αυθαίρετης και αυταρχικής παρακολούθησης της δημόσιας παρουσίας εργαζομένων στο Δημόσιο, ώστε οι ενοχλητικές φωνές να σιωπήσουν.

Πρόκειται για ευθύ πλήγμα που στρέφεται κατά της δημοκρατίας της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, της ακώλυτης διατύπωσης γνώμης και ασφαλώς ανασύρει στην μνήμη κάθε δημοκράτη πολίτη σκοτεινές στιγμές από την νεότερη ιστορία της χώρας.

Είναι απόλυτη ανάγκη, άμεσα να αποσυρθούν οι σχετικές αναφορές ως προς τη χρήση ιδιωτικών λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά παράλληλα η έκθετη πλέον στα μάτια των δημοκρατικών πολιτών πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟ, οφείλει να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

· Ποιες είναι οι απόψεις που θα πρέπει να εκφράζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι εργαζόμενοι του υπουργείου πολιτισμού;

· Ποιος/οι και με ποια διαδικασία καθορίζουν το αποδεκτό των απόψεων που μπορεί να διατυπώνουν οι εργαζόμενοι στα προσωπικά τους μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

· Από πότε και κυρίως ποιοι και με βάση ποιο πλαίσιο παρακολουθούν συστηματικά προσωπικούς λογαριασμούς εργαζομένων, πόσο μάλλον ιδιωτικά προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;».

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) είχε κάνει λόγο εξαρχής για «ανεπίτρεπτη παρέμβαση στην ιδιωτική ζωή και στην ελευθερία έκφρασης», θέτοντας και θέμα παραβίασης των συνταγματικών δικαιωμάτων.

