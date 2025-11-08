search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

08.11.2025 11:07

Μητσοτάκης: Σήμερα τα ελληνικά φτερά είναι ισχυρότερα από ποτέ – Δύναμη αποτροπής κάθε απειλής

08.11.2025 11:07
«Η Πολεμική Αεροπορία τιμά τους προστάτες της, συνεχίζοντας με πίστη τον δρόμο που χάραξαν οι ήρωές της» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα Σάββατο, ανήμερα των Ταξιαρχών.

«Η Πολεμική Αεροπορία τιμά τους προστάτες της, συνεχίζοντας με πίστη τον δρόμο που χάραξαν οι ήρωές της. Σήμερα, άλλωστε, τα ελληνικά φτερά είναι ισχυρότερα από ποτέ χάρη στη συνεργασία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Κυρίως, όμως, μπορούν να αντιμετωπίζουν με ακόμη μεγαλύτερη εθνική αυτοπεποίθηση το μέλλον.

Χρόνια πολλά στις γυναίκες και στους άντρες που υψώνουν τη γαλανόλευκη στους ουρανούς. Καθημερινή ασπίδα προστασίας της πατρίδας μας. Εγγύηση για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Και δύναμη αποτροπής κάθε απειλής της ανεξαρτησίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ευχαριστούμε τους Ικάρους μας και γιορτάζουμε μαζί τους!» γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

