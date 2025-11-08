Παλλήνη: Γκαζάκι έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Καμένο γκαζάκι εντοπίστηκε, σήμερα, μπροστά στην είσοδο του ενημερωτικού site ellada24.gr, που διατηρούν οι Κίμωνας Μπένος και Κώστας Δογάνης της «Ομάδας Αλήθειας», στην Παλλήνη.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε περισυλλογή στοιχείων και λήψη καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες.
Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.
