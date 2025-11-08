Παλλήνη: Γκαζάκι έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας

Καμένο γκαζάκι εντοπίστηκε, σήμερα, μπροστά στην είσοδο του ενημερωτικού site ellada24.gr, που διατηρούν οι Κίμωνας Μπένος και Κώστας Δογάνης της «Ομάδας Αλήθειας», στην Παλλήνη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε περισυλλογή στοιχείων και λήψη καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης:

Έγκλημα στα Σκούρτα: Σύνδεση με τη δολοφονία Λάλα «βλέπουν» οι Αρχές πίσω από τον απανθρακωμένο πτώμα

Νέοι ψηφιακοί έλεγχοι για την προστασία ανηλίκων από καπνό και αλκοόλ – Πώς θα λειτουργεί το Μητρώο

Έφοδος του ελληνικού FBI σε οίκους ανοχής στην Αθήνα – 15 συλλήψεις