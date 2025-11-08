search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 13:13
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.11.2025 12:25

Έφοδος του ελληνικού FBI σε οίκους ανοχής στην Αθήνα – 15 συλλήψεις

08.11.2025 12:25
OIKOS ANOXIS (2)

Ελέγχους σε οίκους ανοχής στην Αθήνα πραγματοποιήσαν αστυνομικοί του ελληνικού FBI, προχωρώντας σε 15 συλλήψεις. Σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για παραβίαση σφραγίδων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διενεργήθηκαν έλεγχοι σε οίκους ανοχής, βραδινές ώρες την, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, σε περιοχές της Αθήνας, για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «OUR RESCUE», η οποία είναι εξειδικευμένη στην αρωγή και προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, διαπιστώθηκε η λειτουργία 4 οίκων ανοχής, οι οποίοι είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη με σχετικές αποφάσεις αρμόδιων δημοτικών Αρχών, και η λειτουργία ακόμη ενός «κρυφού».

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά 15 γυναίκες (-14- αλλοδαπές και μια ημεδαπή), κατηγορούμενες –κατά περίπτωση- για παραβίαση σφραγίδων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά -1.585- ευρώ.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ κινούνται οι διαδικασίες σφράγισης και επανασφράγισης των ανωτέρω οίκων ανοχής και διοικητικής απέλασης -2- εκ των αλλοδαπών.

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Οι περιοχές που επηρεάζονται μέχρι τη Δευτέρα

Κίλι Σφακιανάκη: Σε στενό οικογενειακό κύκλο το τελευταίο αντίο στη Ριτσώνα

Φρίκη στην Πάτρα: Σύλληψη 40χρονου εκπαιδευτικού ειδικού σχολείου για πορνογραφία ανηλίκων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alkool
ΕΛΛΑΔΑ

Νέοι ψηφιακοί έλεγχοι για την προστασία ανηλίκων από καπνό και αλκοόλ – Πώς θα λειτουργεί το Μητρώο

xristidou_gkletsos
LIFESTYLE

«Μου στήσατε αυτή την παγίδα»: Ο Γκλέτσος «την είπε» στη Χρηστίδου – Η απάντηση για τον καβγά με τη Μουτίδου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Άχαστο» το «Σόι σου» για 2η εβδομάδα – …Σάρωσαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στην prime time

syntrivi_1200x800
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στους 14 νεκρούς ο απολογισμός της συντριβής του αεροσκάφους της UPS

ANDROYLAKIS-DOYKAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακριτική… συνάντηση Ανδρουλάκη – Δούκα, βρέθηκαν σε εκδήλωση στην Ορεστιάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

vyzantino mouseio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρατομήθηκε» από τη Μενδώνη η γενική διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 13:09
alkool
ΕΛΛΑΔΑ

Νέοι ψηφιακοί έλεγχοι για την προστασία ανηλίκων από καπνό και αλκοόλ – Πώς θα λειτουργεί το Μητρώο

xristidou_gkletsos
LIFESTYLE

«Μου στήσατε αυτή την παγίδα»: Ο Γκλέτσος «την είπε» στη Χρηστίδου – Η απάντηση για τον καβγά με τη Μουτίδου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Άχαστο» το «Σόι σου» για 2η εβδομάδα – …Σάρωσαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στην prime time

1 / 3