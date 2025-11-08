Έφοδος του ελληνικού FBI σε οίκους ανοχής στην Αθήνα – 15 συλλήψεις

Ελέγχους σε οίκους ανοχής στην Αθήνα πραγματοποιήσαν αστυνομικοί του ελληνικού FBI, προχωρώντας σε 15 συλλήψεις. Σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για παραβίαση σφραγίδων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διενεργήθηκαν έλεγχοι σε οίκους ανοχής, βραδινές ώρες την, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, σε περιοχές της Αθήνας, για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «OUR RESCUE», η οποία είναι εξειδικευμένη στην αρωγή και προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, διαπιστώθηκε η λειτουργία 4 οίκων ανοχής, οι οποίοι είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη με σχετικές αποφάσεις αρμόδιων δημοτικών Αρχών, και η λειτουργία ακόμη ενός «κρυφού».

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά 15 γυναίκες (-14- αλλοδαπές και μια ημεδαπή), κατηγορούμενες –κατά περίπτωση- για παραβίαση σφραγίδων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά -1.585- ευρώ.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ κινούνται οι διαδικασίες σφράγισης και επανασφράγισης των ανωτέρω οίκων ανοχής και διοικητικής απέλασης -2- εκ των αλλοδαπών.

