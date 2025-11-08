Έγκλημα στα Σκούρτα: Σύνδεση με τη δολοφονία Λάλα «βλέπουν» οι Αρχές πίσω από τον απανθρακωμένο πτώμα

Το ενδεχόμενο η φρικτή υπόθεση της Βοιωτίας να συνδέεται με τη δολοφονία Λάλα, το περασμένο Σάββατο, στο Επτάλοφο Φωκίδας, εξετάζουν οι Αρχές.

Πέρα από το γεγονός ότι οι δύο υποθέσεις συμπίπτουν χρονικά και το modus operandi έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Και στις δύο περιπτώσεις τα αυτοκίνητα ήταν κλεμμένα από την Αττική, έφεραν πλαστές πινακίδες ενώ πυρπολήθηκαν για να εξαφανιστούν τα ίχνη.

Το καμένο αυτοκίνητο -στα πίσω καθίσματα του οποίου βρέθηκε απανθρακωμένο ένα πτώμα (δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα)- είχε κλαπεί τον περασμένο Μάιο από την περιοχή της Γλυφάδας.

«Καλοσχεδιασμένη ενέργεια»

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας επισήμανε πως το καμένο όχημα βρισκόταν στα Σκούρτα τουλάχιστον δύο 24ωρα πριν εντοπιστεί από διερχόμενο κυνηγό.

Η κ. Δημογλίδου έκανε λόγο για «καλοσχεδιασμένη ενέργεια» και επισήμανε πως οι δράστες φαίνεται να γνωρίζουν καλά την περιοχή.

Εξήγησε πως η ΕΛ.ΑΣ. προσπαθεί να ταυτοποιήσει την απανθρακωμένη σωρό που έφερε χειροπέδες για να διαπιστώσει ποιος κρύβεται πίσω από την άγρια δολοφονία.

Οι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών ερευνούν έναν κύκλο 14 ατόμων που έχουν εξαφανιστεί μόνο στην Αττική τις τελευταίες 5 ημέρες.

Διαβάστε επίσης:

Νέοι ψηφιακοί έλεγχοι για την προστασία ανηλίκων από καπνό και αλκοόλ – Πώς θα λειτουργεί το Μητρώο

Έφοδος του ελληνικού FBI σε οίκους ανοχής στην Αθήνα – 15 συλλήψεις

Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Οι περιοχές που επηρεάζονται μέχρι τη Δευτέρα