Συμβόλαιο θανάτου βλέπουν οι Αρχές πίσω από τη δολοφονία Λάλα – Τον γάζωσαν με 12 σφαίρες

Συμβόλαιο θανάτου βλέπουν οι Αρχές πίσω από την εκτέλεση του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα.

Οι εκτελεστές ήταν καλά οργανωμένοι και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να του στήσουν την ενέδρα θανάτου. Το θύμα δέχθηκε συνολικά 12 σφαίρες, εκ των οποίων 11 βρήκαν το σώμα του.

Η ενέδρα θανάτου τον Μάιο

Ο Γιάννης Λάλας είναι ένας από τους κατηγορούμενους για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ. Τον περασμένο Μάιο του είχαν στήσει ενέδρα στα Άνω Λιόσια, αλλά κατάφερε να βγει ζωντανός.

Οι δράστες διέφυγαν με αυτοκίνητο το οποίο είχε κλαπεί από την Ηλιούπολη, αλλά ο ιδιοκτήτης του δεν είχε δηλώσει την απώλεια του. Στη συνέχεια το έκαψαν, ώστε να εξαφανίσουν τα ίχνη τους και επιβιβάστηκαν στο όχημα των συνεργών τους. Στο πίσω κάθισμα εντοπίστηκαν δύο όπλα, που έχουν σταλεί για εξέταση.

Ήταν μαζί του στο ξενοδοχείο η σύντροφος του

Ένα από τα ερωτήματα, που επιχειρούν να απαντήσουν οι Αρχές είναι πώς έμαθαν οι εκτελεστές ότι ο Λάλας θα βρίσκεται εκείνη τη μέρα στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο στην Αράχωβα. Ο 40χρονος είχε βγει με το εσώρουχο στο μπαλκόνι για να μιλήσει στο τηλέφωνο, όταν άρχισαν να τον γαζώνουν. Η σύντροφος του τρομοκρατημένη ενημέρωσε την αστυνομία.

