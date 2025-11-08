Έγκλημα στα Σκούρτα: «Καλοσχεδιασμένη ενέργεια» βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. – Το απομονωμένο σημείο και η δυσκολία της ταυτοποίησης

Τουλάχιστον δύο 24ωρα πριν εντοπιστεί βρισκόταν στα Σκούρτα Βοιωτίας το καμένο όχημα με το απανθρακωμένο πτώμα που εντοπίστηκε από διερχόμενο κυνηγό.

Αυτό τουλάχιστον εκτιμά η ΕΛ.ΑΣ., που προσπαθεί να ταυτοποιήσει την απανθρακωμένη σωρό που έφερε χειροπέδες.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας έκανε λόγο για «καλοσχεδιασμένη ενέργεια» και επισήμανε πως οι δράστες φαίνεται να γνωρίζουν καλά την περιοχή.

Το καμένο όχημα βρέθηκε ανάμεσα στα χωριά Σκούρτα και Κλειδί, σε εξαιρετικά απομονωμένο σημείο, προσβάσιμο μόνο από αγροτικό δρόμο.

Αναζητούν DNA και αποτυπώματα

Η Κωνσταντία Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι το όχημα έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου θα γίνει συλλογή στοιχείων για τον εντοπισμό DNA και αποτυπωμάτων, ενώ παράλληλα επιχειρείται ταυτοποίηση της σορού, διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του βαθμού απανθράκωσης.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις αρχές να εξετάζουν δηλωμένες εξαφανίσεις των τελευταίων ημερών για να φτάσουν στην ταυτότητα του θύματος.

Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν κανένα σενάριο, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για καλοσχεδιασμένη ενέργεια, με τους δράστες να επιλέγουν σημείο ιδιαίτερα απομονωμένο, πιθανότατα γνωρίζοντας πολύ καλά την περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

Κωνσταντία Δημογλίδου: Δύσκολο και διαρκές το στοίχημα κατά της παράνομης οπλοκατοχής στην Κρήτη (Video)

Βορίζια, μια εβδομάδα μετά: Πώς ξεκίνησε ο εφιάλτης, τα άφαντα όπλα, τα μέτρα Χρυσοχοΐδη, η αποτυχία της ΕΛ.ΑΣ να αποτρέψει το μακελειό

Τριήμερο κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» – Αναλυτικοί χάρτες