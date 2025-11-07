search
07.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

07.11.2025 19:30

Άγριο έγκλημα στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο

peripoliko_mnew

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής, 7/11, με ένα άγριο έγκλημα να αποκαλύπτεται στα Σκούρτα Βοιωτίας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας εντοπίστηκε απανθρακωμένος στο πίσω κάθισμα ενός καμένου αυτοκινήτου, δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες

Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο θάνατος του άνδρα έχει επέλθει εδώ και δύο ημέρες.

Κλεμμένο το όχημα όπου εντοπίστηκε η σορός

Το όχημα και τη σορό εντόπισε σε ένα χωράφι κυνηγός που βρισκόταν στην περιοχή, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το αυτοκίνητο εντός του οποίου εντοπίστηκε η σορός, είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής, και συγκεκριμένα τη Γλυφάδα, τον περασμένο Μάιο και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Ωστόσο, οι πλαστές πινακίδες που έφερε αντιστοιχούν σε αυτοκίνητο ίδιου τύπου από την Πιερία.

Τις έρευνες για την υπόθεση ανέλαβαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ ο χώρος όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητο έχει αποκλειστεί.

Στο πλαίσιο των ερευνών, ήδη εξετάζεται αν σχετίζεται με την υπόθεση μια πρόσφατη εξαφάνιση αλλοδαπού από την Αττική, που είχε ενημερώσει ότι θα πήγαινε στα Βίλλια.

