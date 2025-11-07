search
07.11.2025 19:28

Μπαίνουν το Σάββατο οι πρώτοι αστυνομικοί στους καταυλισμούς: Έρευνες σε σπίτια και 24ωρη παρουσία

07.11.2025 19:28
astynomia

Παρά τις σφοδρές αντιδράσεις στην κοινότητα των Ρομά, αύριο Σάββατο (8/11) θα εγκατασταθούν οι πρώτοι αστυνομικοί στους καταυλισμούς. Η εφαρμογή θα ξεκινήσει από την περιφέρεια, ενώ από τις 15 Νοεμβρίου θα επεκταθεί και στην Αττική.

Το νέο σώμα που ιδρύθηκε ονομάζεται «Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης» και υπάγεται στο ελληνικό FBI. Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό οι αστυνομικοί θα έχουν 24ωρη παρουσία στους καταυλισμούς σε 25 περιοχές και 152 σημεία. Θα διενεργηθούν και έρευνές σε σπίτια.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δήλωσε νωρίτερα ότι δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας .«Η ισονομία, αλλά και η πρόληψη, με σκοπό την προστασία και τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης ισχύουν για όλους, είτε ζουν στην Κρήτη είτε στην Αθήνα. Δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας ή ανοχής σε κανένα σημείο της ελληνικής επικράτειας. Νησίδες όπου κάποιοι δρουν ανενόχλητοι και όπου οι πολλοί αισθάνονται απροστάτευτοι».

Χρυσοχοΐδης: Δεν θα επιτρέψουμε να υπάρξουν νησίδες παραβατικότητας

Ο υπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν επιδιώκει να στιγματιστούν συγκεκριμένες κοινότητες, «εξ’ ου και επιλέξαμε οι Ομάδες αυτές να συναποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, αλλά και να πλαισιωθούν από διαμεσολαβητές που βρίσκονται κοντά στις κοινότητες των Ρομά και θα είναι οι σύνδεσμοι της Αστυνομίας με όλους εκείνους τους Ρομά -και είναι η πλειοψηφία- που επιθυμούν ασφάλεια και ευημερία στις κοινότητές τους».

