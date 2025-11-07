Σοκαριστική καταγγελία για μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας: «Μου έκαναν γαστροσκόπηση χωρίς αναισθησία γιατί είχαν νεύρα επειδή είχαν σχολάσει»

Ένα σοκαριστικό περιστατικό, που αφορά σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας, έρχεται στο «φως» μέσα από την καταγγελία μιας γυναίκας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η καταγγέλλουσα σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, αλλά και στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», η ίδια αναγκάστηκε να υποβληθεί σε γαστροσκόπηση, χωρίς αναισθησία, αφού οι νοσηλευτές είχαν σχολάσει και είχαν… νεύρα.

«Από τα νεύρα τους δεν έβαλαν αναισθητικό»

Όπως εξήγησε η καταγγέλλουσα, η ίδια βρέθηκε στο νοσοκομείο μετά από πόνο που ένιωσε, με τους γιατρούς να την ενημερώνουν ότι πρέπει να κάνει σειρά εξετάσεων.

«Λόγω ενός έκτακτου περιστατικού, η γιατρός παρακάλεσε να με πάνε στο άλλο τμήμα ενδοσκοπήσεων. Τα παιδιά νευρίασαν γιατί είχαν σχολάσει πριν από πέντε λεπτά, οπότε, βρίζοντας μπροστά μου, αποφάσισαν να με αναλάβουν. Από τα νεύρα τους δεν έβαλαν αναισθητικό. Μου έκαναν πληγές στα χείλη, μιλάω με το ζόρι, καταλάβαινα τα πάντα. Μου έβαζαν και μου έβγαζαν το ενδοσκόπιο τρεις και τέσσερις φορές. Μου έχουν γδαρμένο το λαιμό, μου έχουν σπάσει όλες τις φλέβες, τα χέρια δε λυγίζουν», περιέγραψε η γυναίκα.

«Δεν βρίζανε εμάς, αλλά γενικά την κατάσταση και την τύχη τους. Εγώ την πλήρωσα. Μου είπαν σε έντονο τόνο “θα κάτσεις κάτω”. Ήξερα ότι πρέπει να σου βάλουν σπρέι ή να κάνουν μέθη. Ξάπλωσα στο κρεβάτι και από εκεί έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Δεν μπήκε κανένα σπρέι. Μου έσκισαν το χείλος, έλεγα “θα κάνω εμετό, δε μου έχετε κάνει κάτι”», συνέχισε η ίδια.

Η καταγγελία της γυναίκας – που φέρεται να αφορά στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» – αναδεικνύει για μία ακόμη φορά με τον πιο δυσάρεστο τρόπο την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στα κατά κανόνα υποστελεχωμένα νοσοκομεία της χώρας, τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τους εργαζόμενους, που πολλές φορές αναγκάζονται να εργάζονται πέραν του ωραρίου τους, αλλά και των δυνάμεών τους.

Διαβάστε επίσης:

Λάρισα: ΙΧ παρέσυρε 3χρονο παιδί

Πώς έφτασαν οι Αρχές στην εξάρθρωση του μεγάλου κυκλώματος ναρκωτικών – Καταθέσεις άνω των 600.000 ευρώ είχε ο υπαρχιφύλακας που εμπλέκεται

Το εντυπωσιακό μετέωρο που φώτισε τον ουρανό της Αττικής – Η ανάρτηση Κολυδά (photos/videos)