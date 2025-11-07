search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 17:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.11.2025 15:59

Λάρισα: ΙΧ παρέσυρε 3χρονο παιδί

07.11.2025 15:59
asthenoforo

Ένα παιδί τριών ετών παρασύρθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 7/11, λίγο μετά τη 1 μ.μ., από ΙΧ αυτοκίνητο στη συνοικία της Νέας Σμύρνης στη Λάρισα

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, με το παιδί να τραυματίζεται και να μεταφέρεται εσπευσμένα από τον πατέρα του στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, με το παιδί να βρίσκεται αυτή την ώρα στο χειρουργείο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Διαβάστε επίσης:

Πώς έφτασαν οι Αρχές στην εξάρθρωση του μεγάλου κυκλώματος ναρκωτικών – Καταθέσεις άνω των 600.000 ευρώ είχε ο υπαρχιφύλακας που εμπλέκεται

Το εντυπωσιακό μετέωρο που φώτισε τον ουρανό της Αττικής – Η ανάρτηση Κολυδά (photos/videos)

Τέμπη: Αναβολή στη δίκη των ελεγκτών για την 717 – Καλείται το ελληνικό δημόσιο για υποστήριξη κατηγορίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mak laren odigos astynomikos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο: Οδηγός με Mclaren έκανε γκαζιές και αστυνομικός που τον σταμάτησε του είπε «πάτα το!» (Video)

metro_0710_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ

opekepe 22- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέοι κατηγορούμενοι στη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση

xysoxoidis 543- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά τις εξαγγελίες Χρυσοχοΐδη για την οπλοκατοχή: «Επικοινωνιακό “ξέπλυμα” της κυβερνητικής ευθύνης»

drones-345
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη επιμένει στην τρομοϋστερία με τα περί «υβριδικού πολέμου» παρά τις αποκαλύψεις για τις «στημένες» εισβολές drones από τον Μερτς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
froyta-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Έντερο: Ποιο φρούτο καλύτερα να αποφεύγεις (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 17:41
mak laren odigos astynomikos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο: Οδηγός με Mclaren έκανε γκαζιές και αστυνομικός που τον σταμάτησε του είπε «πάτα το!» (Video)

metro_0710_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ

opekepe 22- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέοι κατηγορούμενοι στη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση

1 / 3