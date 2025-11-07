Λάρισα: ΙΧ παρέσυρε 3χρονο παιδί

Ένα παιδί τριών ετών παρασύρθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 7/11, λίγο μετά τη 1 μ.μ., από ΙΧ αυτοκίνητο στη συνοικία της Νέας Σμύρνης στη Λάρισα.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, με το παιδί να τραυματίζεται και να μεταφέρεται εσπευσμένα από τον πατέρα του στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, με το παιδί να βρίσκεται αυτή την ώρα στο χειρουργείο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Διαβάστε επίσης:

Πώς έφτασαν οι Αρχές στην εξάρθρωση του μεγάλου κυκλώματος ναρκωτικών – Καταθέσεις άνω των 600.000 ευρώ είχε ο υπαρχιφύλακας που εμπλέκεται

Το εντυπωσιακό μετέωρο που φώτισε τον ουρανό της Αττικής – Η ανάρτηση Κολυδά (photos/videos)

Τέμπη: Αναβολή στη δίκη των ελεγκτών για την 717 – Καλείται το ελληνικό δημόσιο για υποστήριξη κατηγορίας