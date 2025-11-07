search
07.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

07.11.2025

Βορίζια: Στο «μικροσκόπιο» της ΕΛΑΣ τα κινητά τηλέφωνα και οι διαδρομές των αυτοκινήτων των εμπλεκόμενων

Συνεχίζονται οι έρευνες γύρω από την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, με την ΕΛΑΣ να βάζει στο «μικροσκόπιο» τα κινητά τηλέφωνα, αλλά και τα δρομολόγια των αυτοκινήτων των εμπλεκόμενων, προσπαθώντας να ρίξει «φως» σε όλα τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης που έχει συνταράξει την Κρήτη

Πλέον, οι έρευνες περνούν στη δεύτερη φάση τους, με στόχο τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό, στο οποίο συμμετείχαν οκτώ άνδρες, ηλικίας από 19 έως 48 ετών, και συγκεκριμένα, όπως έχει διαπιστωθεί, πέντε άτομα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και τρία από τους Καργάκηδες.

Με τις άρσεις των τηλεφωνικών απορρήτων, τις επισυνδέσεις, αλλά και τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ που ασχολούνται με την υπόθεση προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τις συνομιλίες, αλλά και τα σημεία που βρέθηκαν οι εμπλεκόμενοι μετά το μακελειό

Την ίδια ώρα, ψάχνουν και ποια αυτοκίνητα έφυγαν από το χωριό μετά την εμπλοκή, με στόχο να οδηγηθούν στις κρυψώνες των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν. Αυτό γίνεται επειδή οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι υπήρξαν συνομιλίες για το σχεδιασμό της εξαφάνισης των όπλων, αλλά και ότι αυτοί που ανέλαβαν τη μεταφορά τους είχαν πάνω τους τηλεφωνικές συσκευές, που θα προδώσουν τις κινήσεις τους

Παράλληλα, συνεχίζονται και οι καταθέσεις μαρτύρων, αλλά και συγγενικών προσώπων των δύο οικογενειών που βρέθηκαν αντιμέτωπες.

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες

Στο πλαίσιο των ερευνών, με τη συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, της Ε.Κ.Α.Μ., της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και άλλων επιχειρησιακών μονάδων (Ο.Π.Κ.Ε. – Τ.Α.Ε.), έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα:

  • 27 έρευνες σε οικίες,
  • 21 έρευνες σε ποιμνιοστάσια και λοιπούς χώρους,
  • 17 προσαγωγές ατόμων που εξετάστηκαν,
  • καθώς και 352 έλεγχοι σε άτομα και οχήματα, κατά τους οποίους βεβαιώθηκε πλήθος τροχονομικών παραβάσεων.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και λοιπά αντικείμενα, τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε συνεργασία με την αρμόδια ανακριτική Αρχή για τον προσδιορισμό όλων των εμπλεκομένων προσώπων και την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο έγκλημα στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο

ΕΛΛΑΔΑ

Μπαίνουν το Σάββατο οι πρώτοι αστυνομικοί στους καταυλισμούς: Έρευνες σε σπίτια και 24ωρη παρουσία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Σεισμός» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Έρχεται το NBA Europe – Μια ομάδα από την Αθήνα ανάμεσα στις 12 πρώτες

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάδα και ΗΠΑ υπέγραψαν διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας

ΥΓΕΙΑ

Έντερο: Ποιο φρούτο καλύτερα να αποφεύγεις (Video)

LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

