search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 17:56
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.11.2025 17:23

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ

07.11.2025 17:23
metro_0710_1920-1080_new

Σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης προχωρά η ΣΤΑΣΥ για το επερχόμενο σαββατοκύριακο, 8 και 9/11, λόγω του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ΣΤΑΣΥ, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών, αύριο, Σάββατο 8/11, και μεθαύριο, Κυριακή 9/11.

Για το λόγο αυτό, δρομολογεί 3 επιπλέον συρμούς σε καθεμιά από τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και 2 επιπλέον συρμούς στη Γραμμή 1.

Υπενθυμίζεται, πως η λειτουργία των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό και του Τραμ είναι 24ωρη το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή πρωί, ενώ η Γραμμή 1 του Μετρό «Κηφισιά – Πειραιάς» ξεκινά τη λειτουργία της στις 5 το πρωί.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛΑΣ τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου ως τις 9 το βράδυ της Κυριακής. Οι στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λ. Βουλιαγμένης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δε θα εξυπηρετούν τους επιβάτες.

Διαβάστε επίσης:

Τέλος οι μπαλωθιές, κακούργημα η οπλοκατοχή – Μπαράζ ερευνών με συλλήψεις και προσαγωγές στα Βορίζια

Σοκαριστική καταγγελία για μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας: «Μου έκαναν γαστροσκόπηση χωρίς αναισθησία γιατί είχαν νεύρα επειδή είχαν σχολάσει»

Λάρισα: ΙΧ παρέσυρε 3χρονο παιδί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε δύο άτομα για την αιματηρή ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα

mak laren odigos astynomikos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο: Οδηγός με Mclaren έκανε γκαζιές και αστυνομικός που τον σταμάτησε του είπε «πάτα το!» (Video)

metro_0710_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ

opekepe 22- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέοι κατηγορούμενοι στη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση

xysoxoidis 543- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά τις εξαγγελίες Χρυσοχοΐδη για την οπλοκατοχή: «Επικοινωνιακό “ξέπλυμα” της κυβερνητικής ευθύνης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
froyta-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Έντερο: Ποιο φρούτο καλύτερα να αποφεύγεις (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 17:55
peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε δύο άτομα για την αιματηρή ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα

mak laren odigos astynomikos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο: Οδηγός με Mclaren έκανε γκαζιές και αστυνομικός που τον σταμάτησε του είπε «πάτα το!» (Video)

metro_0710_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ

1 / 3