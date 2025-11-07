Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ

Σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης προχωρά η ΣΤΑΣΥ για το επερχόμενο σαββατοκύριακο, 8 και 9/11, λόγω του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ΣΤΑΣΥ, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών, αύριο, Σάββατο 8/11, και μεθαύριο, Κυριακή 9/11.

Για το λόγο αυτό, δρομολογεί 3 επιπλέον συρμούς σε καθεμιά από τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και 2 επιπλέον συρμούς στη Γραμμή 1.

Υπενθυμίζεται, πως η λειτουργία των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό και του Τραμ είναι 24ωρη το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή πρωί, ενώ η Γραμμή 1 του Μετρό «Κηφισιά – Πειραιάς» ξεκινά τη λειτουργία της στις 5 το πρωί.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛΑΣ τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου ως τις 9 το βράδυ της Κυριακής. Οι στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λ. Βουλιαγμένης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δε θα εξυπηρετούν τους επιβάτες.

Διαβάστε επίσης:

Τέλος οι μπαλωθιές, κακούργημα η οπλοκατοχή – Μπαράζ ερευνών με συλλήψεις και προσαγωγές στα Βορίζια

Σοκαριστική καταγγελία για μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας: «Μου έκαναν γαστροσκόπηση χωρίς αναισθησία γιατί είχαν νεύρα επειδή είχαν σχολάσει»

Λάρισα: ΙΧ παρέσυρε 3χρονο παιδί