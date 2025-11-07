Τέλος οι μπαλωθιές, κακούργημα η οπλοκατοχή – Μπαράζ ερευνών με συλλήψεις και προσαγωγές στα Βορίζια

Μήνυμα μηδενικής ανοχής επιχείρησε να στείλει από το Ηράκλειο Κρήτης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια που έφερε στο προσκήνιο το μείζον πρόβλημα της οπλοκατοχής και οπλοχρησίας στο νησί.

Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί ξεψαχνίζουν περιοχές ολόκληρες για να ανακαλύψουν τον βαρύ οπλισμό που χρησμοποιήθηκε στο μακελειό.

«Η Κρήτη βρίσκεται σε έναν κυκλώνα, τέρμα πια οι νταήδες», ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο ξεκίνημα της ομιλίας του. «Δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες. Δεν θα αμαυρώσουν τον ιστορικό τόπο παραβατικότητα οπλοκατοχή και βία το ποτήρι ξεχείλισε. Μετά τις ακρίδες των ταμείων του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθαν και οι δολοφόνοι να τρομοκρατήσουν τους πολίτες. Στην Κρήτη θα εγκατασταθεί μόνιμα το ελληνικό FBI», ήταν τα λόγια του.

Συγκεκριμένα – και συνοπτικά -, ο υπουργός ανακοίνωσε τα παρακάτω μέτρα αυστηροποίησης:

Κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή η μεταφορά όπλου για πυροβόλα όπλα. Προστίθενται τα πιστόλια και τα περίστροφα

για παράνομη κατοχή η μεταφορά για πυροβόλα όπλα. Προστίθενται τα πιστόλια και τα περίστροφα Κάθειρξη 10 ετών για όποιον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί όπλων εντός 10ετιας. Η ποινή εκτίεται και δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ η έφεση

για όποιον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί όπλων εντός 10ετιας. Η ποινή εκτίεται και δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ η έφεση Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων , δηλαδή υποτροπή, χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, εκβίασης. Εδώ η ποινή εκτίεται. Υπάρχει σήμερα διάταξη που αν κάποιος την ώρα που επιχειρεί π.χ. να διακινήσει ναρκωτικά και χρησιμοποιεί όπλο, τώρα αυτό επεκτείνεται στη ζωοκλοπή , παράνομη βια και εκβίαση

, δηλαδή υποτροπή, χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, εκβίασης. Εδώ η ποινή εκτίεται. Υπάρχει σήμερα διάταξη που αν κάποιος την ώρα που επιχειρεί π.χ. να διακινήσει ναρκωτικά και χρησιμοποιεί όπλο, τώρα αυτό επεκτείνεται στη , παράνομη βια και εκβίαση Θα δίνεται δυνατότητα στον εισαγγελέα σε κίνδυνο ζωής όταν υπάρχει απειλή σε άτομα ή ομαδες να λαμβάνει μέτρα προληπτικού χαρακτήρα όπως απαγόρευση επικοινωνίας

όπως απαγόρευση επικοινωνίας Θα επανεξεταστεί το πλαίσιο έκδοσης και θα επανεξεταστούν όλες οι δοθείσες άδειες για σκοποβολή . Γιατί φαίνεται ότι ορισμένοι κάνουν κατάχρηση αυτή της δυνατότητας και μέσω αυτής προμηθεύονται χιλιάδες σφαίρες και η Κρήτη έχει αρκετές

. Γιατί φαίνεται ότι ορισμένοι κάνουν κατάχρηση αυτή της δυνατότητας και μέσω αυτής προμηθεύονται χιλιάδες σφαίρες και η Κρήτη έχει αρκετές Ειδική διάταξη για μη επιβολή ποινής όποιου παραδίδει τον οπλισμό του ενόψει του γεγονός ότι θα ακολουθήσουν έλεγχοι σαρωτικοί

όποιου παραδίδει τον οπλισμό του ενόψει του γεγονός ότι θα ακολουθήσουν έλεγχοι σαρωτικοί Επειδή το έθιμο με τις μπαλωθιές δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η διάταξη που αφορά την οπλοφορία ή την οπλοχρησία μέσα σε δημοσίους χώρους επεκτείνεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπως οι γάμοι και οι εμποροπανηγύρεις

Οι σαρωτικές έρευνες της ΕΛΑΣ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ο.Ε. και το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, σχετικά με το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, το Σάββατο 1η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, μέχρι σήμερα για την υπόθεση, έχουν συλληφθεί 7 άτομα ως άμεσα εμπλεκόμενα, είτε στο πλαίσιο του αυτοφώρου είτε μετά την έκδοση σχετικών ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος τους, καθώς και 2 ακόμα άτομα, ένας 17χρονος και ένας 56χρονος, για υπόθαλψη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι, το 7ο εμπλεκόμενο στην υπόθεση άτομο, ηλικίας 48 ετών, συνελήφθη την Πέμπτη (6/11), μετά την έκδοση σε βάρος του σχετικού εντάλματος σύλληψης.

Δύο από τους κατηγορούμενους, ηλικίας 25 και 30 ετών, απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα Ηρακλείου και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών, με τη συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, της Ε.Κ.Α.Μ., της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και άλλων επιχειρησιακών μονάδων (Ο.Π.Κ.Ε. – Τ.Α.Ε.), έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα:

27 έρευνες σε οικίες,

21 έρευνες σε ποιμνιοστάσια και λοιπούς χώρους,

17 προσαγωγές ατόμων που εξετάστηκαν,

καθώς και 352 έλεγχοι σε άτομα και οχήματα, κατά τους οποίους βεβαιώθηκε πλήθος τροχονομικών παραβάσεων.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και λοιπά αντικείμενα, τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε συνεργασία με την αρμόδια ανακριτική Αρχή για τον προσδιορισμό όλων των εμπλεκομένων προσώπων και την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Παράλληλα, σε σχέση με το κλίμα, οι οικογένειες παραμένουν σε μια απόσταση ασφαλείας μεταξύ τους, ωστόσο και οι δύο πλευρές τονίζουν ότι θέλουν ειρήνη.

