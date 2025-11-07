Απίστευτο: Οδηγός με Mclaren έκανε γκαζιές και αστυνομικός που τον σταμάτησε του είπε «πάτα το!» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τον καημό του με την… ταχύτητα δεν μπόρεσε να κρύψει αστυνομικός που σταμάτησε οδηγό μιας McLaren για έλεγχο.
Ο οδηγός κάνει επίδειξη ταχύτητας σε ελληνικό δρόμο, ανεβάζοντας μάλιστα το σχετικό βίντεο στο Youtube.
Λίγο αργότερα αστυνομικοί τον σταματούν για έλεγχο. Οδηγός και συνοδηγός συνεχίζουν να τραβούν βίντεο και ακούγεται η προτροπή του αστυνομικού. Αφού πρώτα τον ρωτούν εάν είναι Youtuber στη συνέχεια του λέει: «Πάτα το».
«Θα το πατήσω, για λίγο, για να φύγω κύριος», λέει ο οδηγός για να εξασφαλίσει την έγκριση μιας εντυπωσιακής εκκίνησης, ώστε να το καταγράψει σε βίντεο. «Πάτα μια κανονική», του λέει ο αστυνομικός.
Και ο οδηγός υπάκουσε στην… αστυνομική εντολή.
