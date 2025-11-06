search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 22:03
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2025 21:05

Αττική Οδός: Εντοπίστηκαν οι δύο οδηγοί μοτοσικλετών που έτρεχαν με πάνω από 250 χλμ. – Δημοσίευσαν βίντεο με το «κατόρθωμά» τους

06.11.2025 21:05
attiki-odos-motosikletes

Ταυτοποιήθηκαν, μετά από έρευνα του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, σε συνεργασία με την Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α), τα δύο άτομα που απεικονίζονταν σε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης να οδηγούν με επικίνδυνο τρόπο μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού στην Αττική Οδό

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν 27χρονο και έναν 21χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, καθώς με τις πράξεις τους έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια των συγκοινωνιών και τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των χρηστών του οδικού δικτύου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο άντρες οδηγούσαν τις μοτοσικλέτες τους για λόγους επίδειξης και εντυπωσιασμού, με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 250 km/h, πραγματοποιώντας «σούζες» και συνεχείς ελιγμούς, ενώ στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζαν την ίδια παραβατική συμπεριφορά και στο παρελθόν.

Είχαν απασχολήσει πρόσφατα για ίδια αδικήματα

Οι κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025, στο αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας, όπου κατόπιν επικοινωνίας με τον αρμόδιο Εισαγγελέα, σήμερα Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε κατάσχεση μίας εκ των μοτοσικλετών, η οποία εντοπίστηκε σε ιδιωτικό συνεργείο.

Μάλιστα, κατά τη διαδικασία της κατάσχεσης, συνελήφθη ένα άτομο για απείθεια, καθώς παρεμπόδισε τις ενέργειες των αστυνομικών.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, αμφότεροι οι κατηγορούμενοι είχαν απασχολήσει πρόσφατα για ίδια αδικήματα και συγκεκριμένα ο 27χρονος έχει κατηγορηθεί για επικίνδυνη οδήγηση και επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, ενώ σε βάρος του 21χρονου είχε βεβαιωθεί διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους άνω των 2.600 ευρώ για μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης τροχονόμου, επικίνδυνους ελιγμούς, μη χρήση κράνους και δυσδιάκριτη πινακίδα, και του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για 455 ημέρες.

Διαβάστε επίσης:

Αλαλούμ με το τρένο που μπήκε σε λάθος γραμμή: Πινγκ πονγκ ευθυνών και άδειασμα Κυρανάκη και ΟΣΕ από Hellenic Train

Υπάρχει και αυτή η Κρήτη: Η μαντινάδα που αφοπλίζει την… οπλοκατοχή και τα σπάει στα σόσιαλ

Βορίζια: Στη φυλακή οι δύο τραυματίες του ΠΑΓΝΗ για την αιματηρή συμπλοκή – Αρνούνται τα πάντα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
drone
ΚΟΣΜΟΣ

Έκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ λόγω ύποπτων drones

synodos-energeia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοινή δήλωση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ για την ενέργεια

6721531
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Έμεινε στο 1-1 η ΑΕΚ με την Σάμροκ Ρόβερς

Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Το Καζακστάν θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος

6721706
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1 – Πράσινη «απόδραση» στο 85′ με υπογραφή Τζούρισιτς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

karalis- tsitsipas oaka 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 22:02
drone
ΚΟΣΜΟΣ

Έκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ λόγω ύποπτων drones

synodos-energeia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοινή δήλωση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ για την ενέργεια

6721531
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Έμεινε στο 1-1 η ΑΕΚ με την Σάμροκ Ρόβερς

1 / 3