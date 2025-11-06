Αλαλούμ με το τρένο που μπήκε σε λάθος γραμμή: Πινγκ πονγκ ευθυνών και άδειασμα Κυρανάκη και ΟΣΕ από Hellenic Train

Επί 7 λεπτά αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα κινούταν σε λάθος γραμμή. Το περιστατικό επαναφέρει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στον σιδηρόδρομο δύο χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Όλα συνέβησαν χθες γύρω στις 17.30, λίγα χιλιόμετρα από τη Σίδνο, επιβάτες παρατήρησαν ότι το τρένο άλλαξε γραμμή και ρώτησαν τι συνέβη. Υπάλληλος τους απάντησε ότι «κάτι έγινε με το κλειδί και πήραμε λάθος γραμμή».

Ευτυχώς, ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι βρίσκονταν σε λάθος γραμμή και ακινητοποίησε την αμαξοστοιχία.

Πού οφείλεται το λάθος

Ο Γιώργος Κούλαλης, μηχανοδηγός και μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, μιλώντας στο thepost, δήλωσε ότι «παρά τη χάραξη που έκαναν στον σταθμό της Σίνδου για κάποιο λόγο δεν λειτούργησε σωστά το σύστημα αλλαγής και αντί να το βάλει στη σωστή παρακαμπτήριο που ήταν για να αφήσει τον κόσμο στην αποβάθρα – πήγε να τον βάλει μάλλον σε μια άλλη γραμμή η οποία ήταν λάθος».

Ο ίδιος τόνισε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος, διότι η αμαξοστοιχία κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα. «Η προσέγγισή μας σε αυτούς τους σταθμούς – όταν είμαστε προαστιακός – γίνεται με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Ο συνάδελφος προσέγγιζε τον σταθμό με 40 χιλιόμετρα. Που σημαίνει ότι μπορούσε να σταματήσει εύκολα».

Αρχικά τόσο o ΟΣΕ όσο και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης διέψευσαν το περιστατικό, κάνοντας λόγο για ψευδή δημοσιεύματα. «Δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα ότι τρένο μπήκε σε αντίθετη γραμμή. Υπενθυμίζω ότι το συγκεκριμένο τμήμα διαθέτει εγκατεστημένο και λειτουργικό σύστημα τηλεδιοίκησης. Ενθαρρύνουμε τους επιβάτες να λένε δημόσια αυτά που τους ανησυχούν, και υπενθυμίζω ότι με βάση το νόμο ακόμη και οι ελλιπείς επικοινωνίες για ελεγχόμενες αλλαγές χάραξης καθώς και η ανεπαρκής ενημέρωση επιβατών αποτελούν παραβάσεις και επιφέρουν σοβαρές κυρώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ενθαρρύνουμε τους επιβάτες να λένε δημόσια αυτά που τους ανησυχούν, και υπενθυμίζω ότι με βάση το νόμο ακόμη και οι… — kyranakis (@kyranakis) November 6, 2025

Από την πλευρά του ο ΟΣΕ τόνισε ότι «καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι ψευδές. Υπενθυμίζουμε ωστόσο στην Hellenic Train και στη μητρική της εταιρεία Ferrovie dello Stato ότι, όπως η ίδια η εταιρεία γνωρίζει, βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου και του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας, στις περιπτώσεις ελεγχόμενης χάραξης για αλλαγή τροχιάς ή ελεγχόμενης παλινδρόμησης, το προσωπικό της αμαξοστοιχίας οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και μετ’ επιτάσεως τους επιβάτες για την αλλαγή πορείας. Η έλλειψη ενημέρωσης, όπως και η λάθος ενημέρωση, όπως καταγγέλλει επιβάτης του προαστιακού Θεσσαλονίκης, είναι απαράδεκτη και πλήττει την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού και της κοινωνίας».

Επιβεβαιώνει η Hellenic Train

Η Hellenic Train στη συνέχεια, ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι η αμαξοστοιχία μπήκε σε λάθος γραμμή, αποδίδοντας το λάθος σε «τεχνικό πρόβλημα στο κλειδί».

«Η Hellenic Train διευκρινίζει, σχετικά με το περιστατικό της 5ης Νοεμβρίου 2025, που αφορούσε την αμαξοστοιχία 2591 (Θεσσαλονίκη–Λάρισα) και σχετίζεται με κίνηση σε εσφαλμένη κατεύθυνση στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου, ότι ο μηχανοδηγός και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας ενήργησαν σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και οδηγίες, τις οποίες εφάρμοσαν πιστά, βάσει των εντολών που έλαβαν από τον αρμόδιο σταθμάρχη για την πορεία της αμαξοστοιχίας, αλλά και βάσει του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, κατά την είσοδο της αμαξοστοιχίας 2591 στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου, ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα και χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ειδοποίηση από τον σταθμάρχη ότι η χάραξη της γραμμής εισόδου δεν ήταν η σωστή.

Ο μηχανοδηγός ακινητοποίησε αμέσως τον συρμό και ενημέρωσε τον σταθμάρχη. Ο σταθμάρχης τον πληροφόρησε ότι υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στα κλειδιά αλλαγής γραμμής και του έδωσε οδηγία να συνεχίσει στην τροχιά στην οποία βρισκόταν, ώστε στη συνέχεια να κάνει οπισθοπορεία και να εισέλθει ξανά στον σταθμό για να αποβιβαστούν οι επιβάτες.

Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό κίνησης της Hellenic Train με απόλυτη ασφάλεια και πλήρη συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας. Επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας, ο μηχανοδηγός προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες επικοινωνίες επιβεβαίωσης των οδηγιών που του δόθηκαν.

Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την επικείμενη αποβίβαση, χωρίς ωστόσο να είναι ενήμερο το προσωπικό της αμαξοστοιχίας από τον σταθμάρχη για τη διέλευση σε εσφαλμένη κατεύθυνση. Στη συνέχεια, αφού δόθηκε δυστυχώς με καθυστέρηση από τον σταθμάρχη η οδηγία στον μηχανοδηγό για πραγματοποίηση οπισθοπορείας, το προσωπικό της Hellenic Train προχώρησε στην ενημέρωση των επιβατών.

Υπενθυμίζουμε ότι ο αρμόδιος Ρυθμιστής Κυκλοφορίας είναι ο ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδας.

Η Hellenic Train επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για την ασφαλή, αξιόπιστη και συνεπή εκτέλεση όλων των σιδηροδρομικών δρομολογίων, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού».

