«Έγινε λάθος στο σύστημα» – Τι είπε ο σταθμάρχης στους μηχανοδηγούς για το τρένο σε λάθος γραμμή

Παρά το γεγονός ότι ο ΟΣΕ διαψεύδει το περιστατικό που θύμισε την τραγωδία στα Τέμπη με την μετωπική σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών, ο σταθμάρχης Σίνδου, αποδίδει το περιστατικό σε τεχνικό λάθος του τοπικού πίνακα χειρισμού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του thepost.gr, ο σταθμάρχης της Σίνδου εξήγησε στους μηχανοδηγούς ότι «ένα λάθος στο σύστημα τοπικού χειρισμού ήταν η αιτία της αλλαγής στη γραμμή». Μάλιστα, ο Γιώργος Κούλαλης, μηχανοδηγός και μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης δήλωσε στο εν λόγω μέσο, ότι «παρά τη χάραξη που έκαναν στον σταθμό της Σίνδου για κάποιο λόγο δεν λειτούργησε σωστά το σύστημα αλλαγής και αντί να το βάλει στη σωστή παρακαμπτήριο που ήταν για να αφήσει τον κόσμο στην αποβάθρα – πήγε να τον βάλει μάλλον σε μια άλλη γραμμή η οποία ήταν λάθος».

Ωστόσο, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η αμαξοστοιχία κινούνταν με ιδιαίτερα χαμηλή ταχύτητα, ικανή να αποσοβήσει οιοδήποτε ενδεχόμενο κινδύνου. «Η προσέγγισή μας σε αυτούς τους σταθμούς – όταν είμαστε προαστιακός – γίνεται με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Ο συνάδελφος προσέγγιζε τον σταθμό με 40 χιλιόμετρα. Που σημαίνει ότι μπορούσε να σταματήσει εύκολα», ανέφερε, ενώ σημείωσε ότι η απόσταση που διένυσε το τρένο ήταν πολύ μικρή και, σίγουρα, όχι επί επτά λεπτά.

