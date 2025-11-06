Καιρός: Διαδοχικές κακοκαιρίες και μεγάλα ύψη βροχής τις επόμενες ημέρες

Διαδοχικές κακοκαιρίες και μεγάλα ύψη βροχής, ικανά να δημιουργήσουν πλημμυρικά φαινόμενα, αναμένονται τις επόμενες ημέρες στη χώρα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, Κλέαρχο Μαρουσάκη και Γιώργο Τσατραφύλλια.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, από σήμερα αρχίζει και περιορίζεται το κύμα κακοκαιρίας προς τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας, ενώ προσοχή χρειάζεται στην Κρήτη, όπου αρχίζει και εκτονώνεται το εν λόγω κύμα.

Στα πιο ανατολικά τμήματα της χώρας, οι βοριάδες αναμένεται να δώσουν βροχές, αλλά με ηπιότερες εντάσεις και σαφώς με μικρότερη διάρκεια, ενώ καλύτερος θα είναι ο καιρός προς τη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Οι βροχές αναμένεται να είναι πιο έντονες και περισσότερες προς τα πιο νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας, με τον βοριά να κυριαρχεί προς την πλευρά του Αιγαίου στα 6 με 7 μποφόρ.

Σε ό,τι αφορά στη θερμοκρασία, αντιμέτωπη με αρκετό κρύο θα βρεθεί η βόρεια Ελλάδα, όπου συναντάμε και μονοψήφιες θερμοκρασίες, ενώ σχετικά χαμηλές είναι οι θερμοκρασίες και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Ωστόσο, η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει σταδιακά.

Στην Αττική, σήμερα κυριαρχούν βοριάδες, βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι, στα 6 μποφόρ. Οι συννεφιές θα εναλλάσσονται με ηλιοφάνεια, ενώ τις βροχοπτώσεις τις αναμένουμε κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα, και ιδιαίτερα γύρω από τους ορεινούς όγκους της Πάρνηθας, της Πεντέλης και του Κιθαιρώνα.

Οι βροχές, ωστόσο, αναμένεται να είναι ήπιες, χωρίς το φαινόμενα να προξενούν προβληματισμό, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18-19 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται καλύτερες καιρικές συνθήκες, ενώ κάποιες βροχές μπορεί να σημειωθούν στη Χαλκιδική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Από το απόγευμα της Παρασκευής, 7/11, ωστόσο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας έρχεται από τα δυτικά και την περιοχή της Ιταλίας, το οποίο θα μας απασχολήσει μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, δίνοντας αρκετές βροχές με μεγάλο όγκο νερού σε κάποιες περιοχές.

Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της νέας κακοκαιρίας είναι τα δυτικά και ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, η δυτική Στερεά, η Ήπειρος, το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο. Σε αυτές τις περιοχές, ενδέχεται να δούμε μεγάλο όγκο νερού, ικανό να δημιουργήσει πλημμυρικά επεισόδια.

Τα φαινόμενα αναμένεται να μετατοπιστούν και πιο ανατολικά για να επηρεαστεί η Βόρεια Ελλάδα, αλλά και τα νησιά του ανατολικού και βορειοανατολικού Αιγαίου.

Γιώργος Τσατραφύλλιας: Δύο οργανωμένα βαρομετρικά φέρνουν μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά

Την ίδια ώρα, για «δύο οργανωμένα βαρομετρικά που φέρνουν μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά» τις επόμενες ημέρες έκανε λόγο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σε ανάρτησή του, ο γνωστός μετεωρολόγος εξήγησε ότι ο καιρός των επόμενων εικοσιτετραώρων θα είναι συννεφιασμένος, με διάσπαρτες βροχές.

Μάλιστα, από τα ξημερώματα του Σαββάτου, μέχρι την Κυριακή το πρωί, «ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα δώσει έντονες βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα».

Ωστόσο, η θερμοκρασία, δεν αναμένεται να σημειώσει σημαντική μεταβολή.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Δύο οργανωμένα βαρομετρικά φέρνουν μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά…

Καλημέρα! Συννεφιές και διάσπαρτες βροχές θα επικρατήσουν το επόμενο διήμερο στη χώρα μας. Ωστόσο από τα ξημερώματα του Σαββάτου μέχρι την Κυριακή το πρωί, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα δώσει έντονες βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα. Στη συνέχεια ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό πάλι από την Ιταλία, Κυριακή και Δευτέρα θα δώσει πολλές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες αυτές τις ημέρες, με εντάσεις στα 6-7 μποφόρ οι οποίοι θα κουβαλήσουν και λίγη σκόνη στις νοτιότερες περιοχές. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Υ.Γ1: Στη δυτική Ελλάδα επειδή θα βρέχει για αρκετές ώρες τα εδάφη θα υπερκορεστούν επομένως δυνητικά μπορεί να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια στις ευάλωτες περιοχές.

Υ.Γ2: Χωρίς προβλήματα θα διεξαχθεί ο Μαραθώνιος την Κυριακή 9/11», έγραψε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στην ανάρτησή του.

Διαβάστε επίσης:

Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: H ExxonMobil μπαίνει στο Block 2

ΕΝΔΙΣΥ: «Το λουκέτο στα ΕΛΤΑ με υπογραφή Μητσοτάκη, τιμωρεί χιλιάδες συνταξιούχους!»

Κίλι Σφακιανάκη: Το Σάββατο η αποτέφρωσή της – «Είχε αφήσει σημείωμα με τις τελευταίες επιθυμίες της» (Video)