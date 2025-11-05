Καιρός: Έρχονται διαδοχικές κακοκαιρίες με πολλές και επικίνδυνες βροχές – Η ανάρτηση του Μαρουσάκη (video)

Εκτονώνεται σιγά σιγά το βαρομετρικό χαμηλό που απασχολεί τη χώρα μας τις τελευταίες ώρες, ωστόσο τις επόμενες ημέρες η χώρα μας θα βρεθεί σε κλοιό διαδοχικών κακοκαιριών οι οποίες θα δίνουν καταπεριόδους πολλές και επικίνδυνες βροχές.

Αυτό σημείωσε σε ανάρτησή του στο Facebook ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, τονίζοντας πως «καθώς θα πηγαίνουμε προς τις βραδινές ώρες της Παρασκευής ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα επιδεινώσει τον καιρό στη χώρα μας πρώτα στα δυτικά και μέσα στο Σαββατοκύριακο και πιο ανατολικά».

«Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας των πολλών και επικίνδυνων βροχών και γι’ αυτό θα πρέπει να παραμένουμε ενημερωμένοι για την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών μιας και είναι αρκετά πιθανό να έρθουμε αντιμέτωποι με επικίνδυνες καταστάσεις», υπογράμμισε.

Αναλυτικά η ανάρτηση Μαρουσάκη:

«ΦΥΓΕ ΕΣΥ ΕΛΑ ΕΣΥ

Με το βαρομετρικό χαμηλό που απασχολεί τη χώρα μας τις τελευταίες ώρες να εκτονώνεται σιγά σιγά προς τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας, αναμένεται να κυλήσει τόσο η σημερινή όσο και η αυριανή ημέρα.

Από εκεί και μετά και για τις επόμενες αρκετές ημέρες η χώρα μας θα βρεθεί σε κλοιό διαδοχικών κακοκαιριών οι οποίες θα δίνουν καταπεριόδους πολλές και επικίνδυνες βροχές.

Έτσι καθώς θα πηγαίνουμε προς τις βραδινές ώρες της Παρασκευής ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα επιδεινώσει τον καιρό στη χώρα μας πρώτα στα δυτικά και μέσα στο Σαββατοκύριακο και πιο ανατολικά.

Επειδή όπως σημειώνουμε και στον δεύτερο χάρτη μας με το μαύρο βέλος προς τη βορειοανατολική Ευρώπη υψώνεται ένα ατμοσφαιρικό βουνό, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το βαρομετρικό χαμηλό που σημειώνουμε στον ίδιο χάρτη με το λευκό βέλος, να δυσκολευτεί να βρει διέξοδο ανατολικότερα.

Αυτό σημαίνει ότι θα κινηθεί αργά στοβιλιζόμενο στην αυτή έκταση και άρα θα δώσει μεγάλο όγκο νερού σε πρώτη φάση στα δυτικά και σε δεύτερο χρόνο προς τα βόρεια βορειοανατολικά αλλά και το ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο κάτι που σημειώνουμε στον τελευταίο μας χάρτη.

Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας των πολλών και επικίνδυνων βροχών και γι’ αυτό θα πρέπει να παραμένουμε ενημερωμένοι για την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών μιας και είναι αρκετά πιθανό να έρθουμε αντιμέτωποι με επικίνδυνες καταστάσεις.

Ακολουθεί η πρωινή μας ανάλυση όπως παρουσιάστηκε στον τηλεοπτικό μας σταθμό #OPENnews #OraEllados αλλά και οι χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα στους οποίους αναφερθήκαμε παραπάνω.

Όμορφη ημέρα σε όλες και όλους!».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ (5/11)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στις Σποράδες και τη Μαγνησία έως το μεσημέρι.

β. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια από το πρωί έως το απόγευμα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα όμως στα βόρεια θα σταματήσουν.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τις πρωινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είνα ισχυρά έως το μεσημέρι στη Μαγνησία και στις Σποράδες και έως το απόγυεμα στην κεντρική και βόρεια Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 19 με 20 και στα δυτικά ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 21 με 23 και τοπικά στη Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά θαλάσσια – παραθαλάσσια, σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα όμως στα βόρεια θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις Σποράδες και τη Μαγνησία έως τις μεσημβρινές ώρες και στην κεντρική και βόρεια Εύβοια έως το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα βόρεια κυρίως θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 6 έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στις βόρειες και δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και από τις απογευματινές ώρες στις δυτικές Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες στα ανατολικά και νότια, σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα ανατολικά στα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (6/11)

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο λίγες τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες (κυρίως στα δυτικά) και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (7/11)

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα έως τις μεσημβρινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι 2 με 4 και από το απόγευμα τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (8/11)

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από το μεσημέρι θα ενταθούν.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

ΓΙΑ THN KΥΡΙΑΚΗ (9/11)

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε επίσης:

Ρόδος: Νεκρός 48χρονος μετά από τροχαίο

Ισχυρός σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη – «Χρειάζεται μία ιδιαίτερη προσοχή – Είναι πάνω στο μεγάλο ρήγμα» λέει ο Λέκκας

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 26χρονος σε διαμέρισμα Airbnb – Το όπλο, τα ναρκωτικά και οι πρώτες εκτιμήσεις