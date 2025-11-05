Θεσσαλονίκη: Νεκρός 26χρονος σε διαμέρισμα Airbnb – Το όπλο, τα ναρκωτικά και οι πρώτες εκτιμήσεις

Νεκρός εντοπίστηκε 26χρονος σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, –Airbnb– στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από την 29χρονη φίλη του κι έφτασε στο διαμέρισμα του 6ου ορόφου, στην οδό Δωδεκανήσου.

Στο σημείο εντοπίστηκαν ένα πιστόλι και τέσσερα φυσίγγια, όπως επίσης μικροποσότητες κοκαϊνης και κάνναβης.

Σύμφωνα με το thestival ο 26χρονος ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών και φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του βάζοντας το όπλο στον κρόταφό του.

Από τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας φαίνεται να αποκλείεται το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του 26χρονου, αλβανικής καταγωγής.

Η 29χρονη Ελληνίδα, η οποία διέμενε προσωρινά στο διαμέρισμα, συνελήφθη με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών (για την ποσότητα κοκαϊνης).

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Λευκού Πύργου.

