Διδυμότειχο: Ληστής μαχαίρωσε ηλικιωμένο σε μίνι μάρκετ και έφυγε με τις εισπράξεις

Επίθεση με μαχαιριές δέχθηκε χθες ηλικιωμένος ιδιοκτήτης καταστήματος ψιλικών στο κέντρο του Διδυμοτείχου.

Το περιστατικό συνέβη στις 10 περίπου το βράδυ όταν άνδρας με σπαστή προφορά και φορώντας κουκούλα μπήκε στο κατάστημα και κατευθύνθηκε στην ταμειακή μηχανή για να πάρει την εισπράξεις.

Ο ιδιοκτήτης αντιστάθηκε στην κίνηση του δράστη ο οποίος σε αντίδραση τον μαχαίρωσε στο χέρι και στη συνέχεια και ενώ ο ιδιοκτήτης αμυνόταν τον χτύπησε και τον μαχαίρωσε στο κεφάλι ρίχνοντας τον στο πάτωμα.

Ο ηλικιωμένος, μπόρεσε να ειδοποιήσει τους συγγενείς του και την αστυνομία ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου οπου σήμερα θα υποβληθεί σε αξονική τομογραφία για να διαπιστωθεί η έκταση της βλάβης.

Ο δράστης, αφού όπως διαπιστώθηκε πηρε μέρος των χρημάτων, αναζητείται ενώ τις έρευνες διεξάγει το Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διδυμοτείχου

