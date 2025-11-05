Μαρτυρικός ο θάνατος της 75χρονης στη Σαλαμίνα – Το πόρισμα του ιατροδικαστή και τα σενάρια που εξετάζονται (video)

Μαρτυρικό θάνατο βρήκε η 75χρονη στη Σαλαμίνα, η οποία έπεσε θύμα άγριας ληστείας μέσα στο σπίτι της, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (31/10).

Οι δράστες, αφού τη δολοφόνησαν, διέφυγαν με τη λεία τους, αφήνοντάς την νεκρή στο πάτωμα. Σύμφωνα με το πόρισμα της νεκροψίας-νεκροτομής, που δημοσίευσε το ΕΡΤnews, ο θάνατος της άτυχης ηλικιωμένης προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα.

Τα τραύματα προκλήθηκαν από αλλεπάλληλα χτυπήματα με βαρύ αντικείμενο, πιθανότατα ρόπαλο, καθώς και από αιχμηρά εργαλεία, όπως κατσαβίδι και μαχαίρι.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα ανατρέπει την αρχική εκτίμηση, σύμφωνα με την οποία η γυναίκα φέρεται να είχε δεχθεί πλήγμα στο κεφάλι με μπουκάλι, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της πριν τη ληστέψουν.

Αντιθέτως, οι νέες πληροφορίες δείχνουν πως η 75χρονη υπέστη μαρτυρικό θάνατο, ενώ στα χέρια της εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα, γεγονός που υποδηλώνει ότι προσπάθησε να αντισταθεί στους δολοφόνους της.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Αρχές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια για τη φρικτή δολοφονία. Το πρώτο κάνει λόγο για τη δράση σκληρών κακοποιών, που δεν δίστασαν να σκοτώσουν μια ανυπεράσπιστη γυναίκα για λίγα χρήματα και μερικά κοσμήματα. Το δεύτερο σενάριο θέλει η άτυχη γυναίκα να γνώριζε τους δράστες, καθώς –σύμφωνα με τις μαρτυρίες– εκείνοι δεν φορούσαν ούτε μάσκες ούτε κουκούλες, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα να προσπάθησαν να τη φιμώσουν όταν τους αναγνώρισε.

Στην ΕΛΑΣ, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, εκτιμούν πως πίσω από την αγριότητα της επίθεσης ενδέχεται να κρύβεται και «πληροφορία εκ των έσω». Το γεγονός ότι οι δράστες φαίνεται να γνώριζαν πως μέσα στο σπίτι υπήρχε σημαντικό χρηματικό ποσό, περίπου 8.000 έως 10.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας, ενισχύει την υποψία ότι είχαν σχεδιάσει τη ληστεία εκ των προτέρων και εισέβαλαν με πρόθεση να σκοτώσουν. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να γνώριζαν και τις κινήσεις των ατόμων που σύχναζαν στο σπίτι της ηλικιωμένης.

Επιπλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι δράστες φαίνεται να γνώριζαν καλά το χώρο. Το σπίτι της 75χρονης παρακολουθούνταν από τέσσερις κάμερες –μία στο εσωτερικό και τρεις εξωτερικές– ωστόσο εκείνοι μπήκαν από ένα «τυφλό» σημείο, το οποίο δεν καλυπτόταν από το σύστημα ασφαλείας. Μάλιστα, η εσωτερική κάμερα είχε απενεργοποιηθεί από την ίδια την ηλικιωμένη, ενώ οι άλλες τρεις κατέγραφαν μόνο τον κήπο και τη μία πλευρά του σπιτιού.

Οι αστυνομικές αρχές θεωρούν πλέον πιθανό οι δολοφόνοι να γνώριζαν εκ των προτέρων για το τυφλό αυτό σημείο, κάτι που ενισχύει την υπόνοια ότι είχαν πληροφόρηση από άτομο που γνώριζε καλά τόσο το σπίτι όσο και την οικογένεια του θύματος.

