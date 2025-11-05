search
ΕΛΛΑΔΑ

05.11.2025 10:19

Ρόδος: Νεκρός 48χρονος μετά από τροχαίο

ekav_asthenoforo
αρχείου Eurokinissi

Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Τρίτης στο νοσοκομείο της Ρόδου, ένας 48χρονος, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε στον κόμβο Ασγούρου με τη Ρόδου – Λίνδου.

Σύμφωνα με τη rodiaki, στο σημείο βρέθηκε πολύ γρήγορα ασθενοφόρο ιδιωτικής κλινικής και στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου οι διασώστες έδωσαν τις πρώτες βοήθειεςε και στη συνέχεια μετέφεραν τον 48χρονο στο νοσοκομείο της Ρόδου.

Δύο ώρες αργότερα όμως και παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν τέτοιες ενδείξεις, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να καταλήξει παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο τροχαίο δυστύχημα, θα διενεργήσει η Τροχαία Ρόδου.

rrodos_kentriki
TRAVEL

Ρόδος και Σύμη στο τουριστικό περιοδικό Mondo

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

xatzidakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Nέες… γκρίνιες Χατζηδάκη για τα ΕΛΤΑ: Μη με ανακατεύετε

trapezes
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής ανά Ταμείο – Πότε θα εμφανιστούν τα χρήματα στα ΑΤΜ

agion oros new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Άγιον Όρος ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας – Οι φωτογραφίες από την Αθωνική Πολιτεία

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

lamine-yamal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λαμίν Γιαμάλ χώρισε ... αλλά παντρεύεται ο πατέρας του

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

