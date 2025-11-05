Ρόδος: Νεκρός 48χρονος μετά από τροχαίο

Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Τρίτης στο νοσοκομείο της Ρόδου, ένας 48χρονος, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε στον κόμβο Ασγούρου με τη Ρόδου – Λίνδου.

Σύμφωνα με τη rodiaki, στο σημείο βρέθηκε πολύ γρήγορα ασθενοφόρο ιδιωτικής κλινικής και στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου οι διασώστες έδωσαν τις πρώτες βοήθειεςε και στη συνέχεια μετέφεραν τον 48χρονο στο νοσοκομείο της Ρόδου.

Δύο ώρες αργότερα όμως και παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν τέτοιες ενδείξεις, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να καταλήξει παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο τροχαίο δυστύχημα, θα διενεργήσει η Τροχαία Ρόδου.

