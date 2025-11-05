search
05.11.2025 09:46

Ισχυρός σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη

05.11.2025 09:46
seismosgrafos

Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 09:16, κοντά στην Ξάνθη, σε απόσταση 370 χλμ. βόρεια-βορειοανατολικά της Αθήνας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 13 χλμ. δυτικά-βορειοδυτικά της Ξάνθης.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15,1 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το xanthipost ο σεισμός είχε μικρή διάρκεια, ωστόσο έγινε ιδιαίτερα αισθητός μέσα στην πόλη, με αρκετούς κατοίκους να βγαίνουν ανήσυχοι στους δρόμους.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

